浴室哪項是標準配備？全場答案秒出爐：冬天沒有會很痛苦

連續受多波冷空氣侵擾，不少民眾在回家後或是睡前都希望能在浴室洗上一場熱水澡，若家裡能有按摩浴缸更能夠好好享受泡澡的樂趣。近日就有網友討論到如果在家裡的浴室當中只能選擇安裝一項設施，那麼究竟該從「按摩浴缸」、「免治馬桶」、「乾濕分離」當中挑選哪一項。沒想到話題曝光後，眾人答案紛紛一面倒的點出其中一項設施「沒有真的不OK！」。

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這名網友今（17）日在PTT的WomenTalk版上發文詢問，如果要從按摩浴缸、免治馬桶或乾濕分離當中只選擇一樣安裝，鄉民們會選擇哪項。沒想到該篇文章底下答案卻一面倒的紛紛點出「乾濕分離」是標準配備，一般來說，乾濕分離的設計就是不希望在洗澡之後，浴室地板充滿水氣，確保上廁所地方不會因洗澡整片濕搭搭。

▲浴室當中甚麼才是不可或缺的設備呢？（圖／翻攝PTT）

許多網友就認為乾濕分離和健康衛生有很大的關係，「乾濕分離啦！標配」、「絕對乾濕分離，而且沒乾濕分離不能裝免治」、「浴室乾濕分離加暖風機絕對是生活必需品」、「乾濕分離真的省去超多洗廁所的時間」、「冬天沒有乾濕分離洗完澡踩進去超不舒服」、「絕對選乾濕分離，一年四季都實用」、「真要選會先做乾濕分離」。

不過也有另一派鄉民則狂推「免治馬桶」的設置才是未來浴室的必要配備，加上近來寒流來襲相當實用，「免治馬桶根本不可替代！座墊還會發熱，這種冬天根本天堂」、「免治馬桶有加溫座墊的功能，最近寒流來很實用」、「絕對是免治馬桶，乾濕分離覺得還好，還是會濕」、「一定選免治馬桶，乾濕分離不好洗浴室」。不過到底浴室需要那些設施仍見仁見智，建議民眾先評估家中環境、需求在進行修繕作業。（編輯：楊智傑）