疫情嚴峻是否緊縮？ 蘇貞昌：減少移動幫醫護減少壓力
記者李春台／桃園報導
2021-01-18 12:05:24
行政院長蘇貞昌今(18)日上午出席郵政物流園區-北臺灣郵件作業中心及訓練中心新建工程開工動土典禮，會前記者李訪時被問到防疫是否需要檢討？目前防疫是否要更加緊縮？蘇貞昌回應，全國同心防疫，因此台灣成為亂世中的福地，也期望給醫護人員打氣，沒有必要盡量減少移動、群聚，只有大家同心合力，才能撐下去。
蘇貞昌表示，武漢肺炎疫情一直變化，國外第二波、第三波疫情再起，甚至有變種病毒肆虐，已經近1億人確診、超過200萬人死亡。但台灣近來幾乎都是境外移入居多，醫護人員大家撐了一年多，難免會有狀況。蘇貞昌強調，第一線的醫護人員非常辛苦，冒著危險不辭勞苦為陌生的確診者服務，自己本身感染，我們第一應該給醫護人員加油打氣，同時給予鼓勵。對於防疫，蘇貞昌表示，因為外國疫情這麼嚴重，如果能夠減少移動就不要搭乘飛機，實在是長時間在密閉（機）艙裡面非常的危險並不好，同時也都是境外移入，這一次這樣的情形也是這個破口。他強調，國外許多城市已經是封城、禁止移動或是限制5人以上的集會，因此希望國人能夠減少移動就少移動，多用視訊，幫醫護人員減少壓力、減輕負擔，也減輕所有相關服務人員的負擔。蘇貞昌最後強調，「我們知道群聚就是會傳染的一個途徑，所以我們指揮中心都已經做出各種防疫的SOP，還是請大家要戴口罩，請大家保持距離，請大家減少群眾聚集，請大家做好所有勤洗手相關的方面。」他表示大家已經撐一年多，但是因為外國疫情嚴峻，一定還要撐下去，只有大家同心合力，才能撐下去，才能撐得久。