感謝中華郵政陪伴成長 蘇揆：物流園區將協助郵政轉型
記者李春台／桃園報導
2021-01-18 18:07:47
行政院長蘇貞昌今（18）日前往桃園市龜山區主持郵政物流園區「北臺灣郵件作業中心」及「訓練中心」新建工程開工動土典禮，他指出，隨著科技進步，郵局服務慢慢轉型，物流已遠大於人流，期許郵政公司把握疫情帶來的機會，讓郵政公司繼續發光發亮，在台灣更有力量。
蘇貞貞談到，過去無論是成績單、情書、高考及格通知書或是當兵通知書，都得靠郵差幫忙，自己對郵差、郵務非常重視，因郵務公司不僅代表政府的效能和服務，還有政府是否掌握時代的進步及生活的改變，他也期待中華郵政公司掌握時代及生活方式的改變，與政府一體把握機遇、超前準備。蘇貞昌指出，郵政公司具有政府一體的方便及可信任度，期待郵政公司把郵件通關相關做好，物流園區車位、物流、將來出入動線等事項都要預先設計，希望交通部及早規劃平面道路的多元、多流，才能配合園區未來發展。中華郵政股份有限公司董事長吳宏謀表示，北台灣郵件作業中心未來將整合台北、桃園郵件處理中心與國際、出口郵件業務，處理範圍涵蓋北北基、桃園、新竹及宜蘭、花蓮等區域，導入自動化郵件處理設備，優化作業流程，同時推動海關、郵政、檢驗檢疫單位等跨部會協同作業機制，提升通關效率；此外還規劃1.2萬坪倉儲空間，供國內外電商物流業者進駐使用，該中心預計民國113年6月完工、114年啟用營運。