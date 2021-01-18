NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

準岳父「幫買房」逼婚！男憂未來沒保障　網勸：堅守底線

編輯中心/綜合報導

2021-01-18 20:10:23

▲原PO買房卻一點也開心不起來。（示意圖／取自unsplash）
▲一名男子近期不斷被女方逼婚，準岳父母更已經幫忙出了頭款買好房了，但他則必須負擔後續貸款，更憂心「未來沒保障」。（示意圖／取自unsplash）
現代人步入婚姻前，遇到的最大問題就是要不要「一起買房」？就有一名男子近期不斷被女方逼婚，準岳父母更已經幫忙出了頭款買好房了，但他則必須負擔後續貸款，更憂心「未來沒保障」，遭遇曝光也引發討論，不少人更苦勸男子需堅守「1個底線」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在臉書《爆怨公社》分享友人遭遇，「他最近他被女友強烈逼婚，起因是女方家長已經幫小倆口買好房子了，不過只是幫出頭期款，而且已經登記在女方名下，接下來的房貸都要他扛起來，但他每個月的薪水付完房貸後，日常生活根本難以負荷」。
▲雖然準岳父母幫忙出頭款，但男子不禁憂心，「未來付完房貸女生要離婚，這房子我有份嗎？」（圖／《爆怨公社》）
▲雖然準岳父母幫忙出頭款，但男子不禁憂心，「未來付完房貸女生要離婚，這房子我有份嗎？」（圖／《爆怨公社》）
這樣的遭遇也讓男子不禁憂心，「這樣結婚後直接背房貸的生活會有品質嗎？且未來付完房貸女生要離婚，這房子我有份嗎？」更因為不斷被逼婚，萌生分手念頭。
貼文曝光後也立刻有不少網友給出建議，「如果真要結婚就登記後再買，婚後共有財產才有保障」、「關鍵是婚前買的，他憂心確實有道理」、「女方一家只想到自己，完全沒考慮到男方」、「婚前買的會被算是女方的財產，除非你從第一筆房貸開始都做好紀錄，可以證明你房屋的權利」、「必須登記共同持有，如果真的要結婚，這是唯一底線」。（編輯：潘毅）
關鍵字

NOW民調中心

北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

繼續作答
顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

繼續作答
前衛生署長楊志良在電視節目批評，認為染疫醫師警覺性不足應要開除。對此，您贊成他的想法嗎？

前衛生署長楊志良在電視節目批評，認為染疫醫師警覺性不足應要開除。對此，您贊成他的想法嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

1月11日為放大「Taiwan」字體新版護照的發行首日，您也會想換嗎？

不會
65.06%34.94%
2021-01-12-2021-01-18
即時
推薦閱讀