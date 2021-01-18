準岳父「幫買房」逼婚！男憂未來沒保障 網勸：堅守底線
編輯中心/綜合報導
2021-01-18 20:10:23
現代人步入婚姻前，遇到的最大問題就是要不要「一起買房」？就有一名男子近期不斷被女方逼婚，準岳父母更已經幫忙出了頭款買好房了，但他則必須負擔後續貸款，更憂心「未來沒保障」，遭遇曝光也引發討論，不少人更苦勸男子需堅守「1個底線」。
一名網友在臉書《爆怨公社》分享友人遭遇，「他最近他被女友強烈逼婚，起因是女方家長已經幫小倆口買好房子了，不過只是幫出頭期款，而且已經登記在女方名下，接下來的房貸都要他扛起來，但他每個月的薪水付完房貸後，日常生活根本難以負荷」。這樣的遭遇也讓男子不禁憂心，「這樣結婚後直接背房貸的生活會有品質嗎？且未來付完房貸女生要離婚，這房子我有份嗎？」更因為不斷被逼婚，萌生分手念頭。貼文曝光後也立刻有不少網友給出建議，「如果真要結婚就登記後再買，婚後共有財產才有保障」、「關鍵是婚前買的，他憂心確實有道理」、「女方一家只想到自己，完全沒考慮到男方」、「婚前買的會被算是女方的財產，除非你從第一筆房貸開始都做好紀錄，可以證明你房屋的權利」、「必須登記共同持有，如果真的要結婚，這是唯一底線」。（編輯：潘毅）