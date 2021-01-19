戒夜奶急需安全感！媽見「睡前儀式」傻了：以後要怎樣戒
編輯中心/綜合報導
2021-01-19 13:06:09
如何讓孩子能乖乖入睡？是許多父母都感到頭疼的問題，而有些孩子甚至還會需要特定物品，或是維持奇特的姿勢，才願意入睡。近日，就有網友分享，女兒自從戒夜奶後，就開始出現超怪的「睡前儀式」，讓她相當困擾，貼文一出，也引起許多媽媽的共鳴。
原PO在《爆怨公社》表示，自己要來抱怨女兒超怪的睡前儀式，自從這個月戒了奶睡，女兒就突然要求要幫她抬腳睡，而且不抬還睡不著，甚至自己伸腳放在原PO手上，讓她忍不住感嘆「這個之後要怎樣戒，為什麼不能正常點，摸摸小被被抱個娃娃就睡，這樣不是可愛很多嗎？」貼文一出，也引發許多媽媽們的共鳴，「我家也是啊，一定要有個奇怪的姿勢才能睡」、「我兒子要抓背，抓到睡著才行」、「我兒除了聞他的被被，也很愛跟我躺同一顆枕頭」、「我家的以前是抓癢，後來我手會酸，就變成我要看著他睡覺，輕鬆多了」、「我看過朋友的孩子，要摳媽媽的肚臍才能睡」、「沒事的！我女兒有一陣子還要我抬她的腳拍她腳底板才甘願睡覺」。另外，也有網友指出，雖然每個孩子的感受和喜好都不同，但為了讓孩子好好入睡，媽媽們也只能努力咬牙配合，但如果時間一長還戒不掉的話，媽媽可就累了。（編輯：許智超）