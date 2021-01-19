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公司抽獎爽中1600！女傻眼「同事喊請雞排」　網秒曝內幕

編輯中心/綜合報導

2021-01-19 12:07:08

▲一名女網友日前面試因為太緊張，竟然忘記將面試官給的名片帶走，讓她超擔心，貼文一出也釣出人資回應了。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲一名網友分享自己在公司抽獎活動中抽到禮券600元及現金1000元，但卻公司同事拱要讓出獎金。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
每年到了這個時候，不少公司為了體恤員工的辛勞，經常會舉辦尾牙或是抽獎活動，不僅犒賞員工整年的辛勞，也能夠讓中獎的員工過個好年。近日，就有網友分享自己在公司抽到獎後，沒想到卻被同事拱獎金要讓出來，讓她非常無奈，貼文引發熱議。
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原PO在PTT貼文指出「今天公司玩抽獎，恰巧抽到我跟另外兩個同事，一個人1600元，就是現金1000元跟超市禮券600，原本想說可以買一些罐頭回去給貓吃，沒想到竟然有人說叫我中獎要請客，而且是請雞排，最傻眼的是.....隔壁不同部門的同事也在+1，我跟他根本不認識，請問大家有遇過這種狀況嗎？」
▲網友分享自己抽到1600元的獎項後，竟然被拱要請大家吃雞排，讓他感到非常莫名。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲網友分享自己抽到1600元的獎項後，竟然被拱要請大家吃雞排，讓他感到非常莫名。（示意圖／翻攝Pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「不認識的人是在+1什麼啊，要不要臉」、「才中1600就要被拗成這樣，臉皮真厚，從沒遇過」、「才一千六，又不是一萬六是在拗什麼」、「一千也在拗！大家薪水是都22K嗎」、「重點是還有不認識的人，真的心情會很差耶」、「1000塊請個鳥蛋啊....真的扯」。
不過，也有網友點破職場暗黑面「如果你是主管的話可能就要請...不然會被講話」、「看你以後還想不想在公司混啊，不怕被排擠可以裝死沒關係」、「很多人怕被排擠通常都會答應...」、「台灣人分一杯羹的陋習，無解」、「只能說對職場有益就請，無益就打哈哈，只能這樣」。（編輯：張嘉哲）
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