牛排怎吃才內行？友曝「專業點法」 他開眼界：竟可這樣
編輯中心/綜合報導
2021-01-19 13:51:34｜2021-01-19 13:52:23
牛排是大家約會、聚餐的首選之一，不僅香氣誘人，又能依個人喜好調整熟度與口感，深受不少台人喜愛。不過，到底該怎麼吃才是最內行的呢？近日有網友就分享，朋友傳授的「專業點法」，讓他大吃一驚，不禁直呼「What？還可以這樣？」
原PO在臉書社團《爆廢公社二館》貼出一張照片並表示，自己日前跟朋友去吃牛排，他都是點蘑菇醬，結果偶然聽到朋友跟服務生說要「綜合」的，這讓他聽後超驚豔，忍不住直說「What？那是什麼還可以這樣？」同時更好奇詢問大家「牛排都沾什麼醬？」貼文曝光，網友紛紛留言「黑胡椒+蘑菇醬=綜合」、「綜合就黑胡椒+蘑菇，有些店的蘑菇醬比較甜這樣剛好」、「我另外要牛排醬，酸酸甜甜的」、「好的牛排都不加醬，只沾或灑一點海鹽的」、「蘑菇然後在加爆番茄醬」、「夜市一定要綜合啊！高檔些的玫瑰鹽+蒜片」。此外，還有許多老饕直指「我都綜合耶！」「綜合+1 甜甜辣辣的」、「我也都點綜合醬，有時候會再加辣椒醬，不想吃辣的時候會加番茄醬」、「綜合我都是說各半」、「綜合不是很平常的事情嗎」、「綜合超讚！」（編輯：許苡晴）