NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

牛排怎吃才內行？友曝「專業點法」　他開眼界：竟可這樣

編輯中心/綜合報導

2021-01-19 13:51:34｜2021-01-19 13:52:23

牛排
▲有網友分享朋友傳授的「牛排專業點法」，引發許多老饕共鳴。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社二館》）
牛排是大家約會、聚餐的首選之一，不僅香氣誘人，又能依個人喜好調整熟度與口感，深受不少台人喜愛。不過，到底該怎麼吃才是最內行的呢？近日有網友就分享，朋友傳授的「專業點法」，讓他大吃一驚，不禁直呼「What？還可以這樣？」
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書社團《爆廢公社二館》貼出一張照片並表示，自己日前跟朋友去吃牛排，他都是點蘑菇醬，結果偶然聽到朋友跟服務生說要「綜合」的，這讓他聽後超驚豔，忍不住直說「What？那是什麼還可以這樣？」同時更好奇詢問大家「牛排都沾什麼醬？」
▲有網友分享朋友傳授的「牛排專業點法」，引發許多老饕共鳴。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社二館》）
▲有網友分享朋友傳授的「牛排專業點法」，引發許多老饕共鳴。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社二館》）
貼文曝光，網友紛紛留言「黑胡椒+蘑菇醬=綜合」、「綜合就黑胡椒+蘑菇，有些店的蘑菇醬比較甜這樣剛好」、「我另外要牛排醬，酸酸甜甜的」、「好的牛排都不加醬，只沾或灑一點海鹽的」、「蘑菇然後在加爆番茄醬」、「夜市一定要綜合啊！高檔些的玫瑰鹽+蒜片」。
此外，還有許多老饕直指「我都綜合耶！」「綜合+1 甜甜辣辣的」、「我也都點綜合醬，有時候會再加辣椒醬，不想吃辣的時候會加番茄醬」、「綜合我都是說各半」、「綜合不是很平常的事情嗎」、「綜合超讚！」（編輯：許苡晴）
關鍵字

NOW民調中心

美國務院解除台美交往限制，您覺得對台灣是好還是壞？

美國務院解除台美交往限制，您覺得對台灣是好還是壞？

繼續作答
北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

繼續作答
前衛生署長楊志良在電視節目批評，認為染疫醫師警覺性不足應要開除。對此，您贊成他的想法嗎？

前衛生署長楊志良在電視節目批評，認為染疫醫師警覺性不足應要開除。對此，您贊成他的想法嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？

不會
60.67%39.33%
2021-01-19-2021-01-25
即時
推薦閱讀