牛排怎吃才內行？友曝「專業點法」　他開眼界：竟可這樣

牛排是大家約會、聚餐的首選之一，不僅香氣誘人，又能依個人喜好調整熟度與口感，深受不少台人喜愛。不過，到底該怎麼吃才是最內行的呢？近日有網友就分享，朋友傳授的「專業點法」，讓他大吃一驚，不禁直呼「What？還可以這樣？」

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原PO在臉書社團《爆廢公社二館》貼出一張照片並表示，自己日前跟朋友去吃牛排，他都是點蘑菇醬，結果偶然聽到朋友跟服務生說要「綜合」的，這讓他聽後超驚豔，忍不住直說「What？那是什麼還可以這樣？」同時更好奇詢問大家「牛排都沾什麼醬？」

▲有網友分享朋友傳授的「牛排專業點法」，引發許多老饕共鳴。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社二館》）

貼文曝光，網友紛紛留言「黑胡椒+蘑菇醬=綜合」、「綜合就黑胡椒+蘑菇，有些店的蘑菇醬比較甜這樣剛好」、「我另外要牛排醬，酸酸甜甜的」、「好的牛排都不加醬，只沾或灑一點海鹽的」、「蘑菇然後在加爆番茄醬」、「夜市一定要綜合啊！高檔些的玫瑰鹽+蒜片」。