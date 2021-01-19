泡麵為何要等3分鐘？他揭「暗黑真相」：20年來全誤會了
編輯中心/綜合報導
2021-01-19 13:33:41
泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。不過，泡麵外包裝常提醒，沖泡後需等待3分鐘才能食用，難不成真的要泡3分鐘才能熟透？對此，搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》近日分享，這背後其實藏有其他含意，坦言吃了20年來全誤會它了！
《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，民眾從小的到大吃了這麼多年的泡麵，一定曾經見過泡麵包裝上那一行字，提醒沖泡後需等待3分鐘才能食用，強調「你以為就是說你的麵煮3分鐘，或者泡3分鐘就熟了嗎？其實不是，如果要是泡麵，最起碼也得泡5分鐘。」《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，若是3分鐘，就得用剛燒開的水沖泡，否則3分鐘麵體是泡不好的，咬下還會覺得特別硬，並稱「其實3分鐘或者5分鐘，麵都是不怎麼熟的，吃的時候還會覺得麵有點硬」，包裝袋上說的3分鐘，實際上是人們對「好吃感受」的一種等待時間。泡麵沖泡3分鐘時，打開泡麵蓋子的時候，就會覺得泡麵特別香，如果正好有點餓了，就會覺得這個麵已經能吃了，雖然麵體很硬，你也會覺得它已經軟了，所以泡麵包裝上說的那個「3分鐘」，實際上只是賣家的一個行銷手段。對多數人而言，泡麵泡3分鐘也是能吃的，因為泡麵乾的也能當點心食用，就看個人喜好罷了。（編輯：賴詠璿）