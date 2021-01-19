好市多尿布「包裝被割破」！她揭前客心態 網氣炸：超瞎
編輯中心/綜合報導
2021-01-19 14:55:37
連鎖美式賣場好市多（Costco）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮，即使進入賣場需先繳納年費會員，仍深受廣大消費者喜愛。不過，18日一名女網友在臉書社團《Costco好市多消費經驗分享區》表示，到好市多搬了一箱尿布回家，一看竟發現尿布包裝全被割破洞，並揭露前一位顧客的心態，貼文讓網友們全怒了。
原PO表示，當天到好市多北投店搬了一箱尿布回家，結果疑似拿到別人退貨的產品，因為發現尿布包裝上的「集點條碼」直接被割掉了，傻眼直呼「雖然我也是加減集點，沒很積極，但這種感覺真的很差！」畫面中可見，原PO買到的3袋尿布，側邊集點條碼的位置直接被整齊割下，形成一條長方形的鏤空，裡面的尿布就直接裸露在外，不禁有衛生疑慮。原PO也表示，近期會將這些尿布拿回賣場退貨，同時希望賣場可以更嚴謹把關。
貼文一出，隨即引發熱烈討論，網友紛紛撻伐前一位顧客的惡劣行為「天啊！丟臉無極限了欸！怎麼會有這樣沒品的人！很難想像這樣的人會教出怎樣的孩子啊，令人憂心」、「誇張，拿走條碼的人也太沒品了」、「這種人為人父母，唉」、「果然充分利用好市多退貨機制，可惡」、「這樣被開了洞，尿布很容易受潮耶，也太過分了」、「這真的超瞎」、「應該要通知賣場查出是誰退的貨」、「這個我沒辦法接受欸」、「真是惡劣到無所不用其極了」。事實上，好市多指出，民眾若在好市多購買的商品有任何不滿意，可以將商品連同收據或是發票，帶回任一好市多賣場辦理退貨，且為全額退款保證。（編輯：賴詠璿）