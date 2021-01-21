衛武營登上金融時報！外媒讚：台灣藝文讓生活重回正軌

The China Post

報導，英國金融時報1月15日以「

令人驚豔的台灣新藝文中心讓生活重回正軌

」為題，內文舉高雄衛武營如何在疫情下還能順利舉辦演出為例，並點出此時全球藝文都聚焦在位在東亞的寶島台灣。

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根據金融時報報導，當去年上半年全球陷入疫情剛爆發的恐慌之中，第一個重啟舉辦現場演唱會的國家就是台灣；現今，當西方國家的表演廳又再次關閉，藝文焦點又回到東亞，此時的台灣正浸淫在藝術與音樂之海。

2018年開放的

近日公布一系列春季藝術表演活動，而金融時報也特別訪問到高雄衛武營的藝術總監簡文彬，介紹衛武營特色，以及如何在疫情之中重啟表演。

▲ 《 金融時報》報導原文 （圖｜衛武營國家藝術文化中心提供）

在大片屋頂之下有著多功能空間，內部包含歌劇院、戲劇院、音樂廳、表演廳。對簡文彬來說，這無疑是一個讓各種藝術形式能夠迸發出更多創新可能的表演空間。

根據衛武營官網，簡文彬向金融時報說道：「臺灣得以持續讓藝術不曾因疫情影響而間斷，歸功於辛苦的醫護人員、全體民眾以及政府的努力，讓藝術家可透過藝術的能量，陪伴眾人從疫情站起。」

「我們樂於和國外友人分享經驗，並期盼世界儘速走出疫情陰霾，重回正軌。」