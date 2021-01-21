房市／南屯房貸金額最高與最低路段 房價差3.6倍
財經中心/綜合報導
2021-01-21 18:30:00
根據金融聯徵中心資料，台中市南屯區2020年第三季房貸金額最高與最親民兩路段，購屋總價相差約3.6倍。專家指出，位於八期核心的文心南三路近公園、賣場、捷運站，位置與機能優越，中高總價住宅仍能吸引買方；另外較低則在忠勇路，近精科園區與嶺東商圈，親民總價為最大優勢，千萬內有機會買到電梯大樓2至3房。
金融聯徵中心公布台中市去年第三季房貸申貸資料，南屯區平均授信額度最高的路段在文心南三路，達2029萬，以平均貸款成數71.8%回推，購屋總價約2850萬；最親民路段則在忠勇路，房貸金額僅564萬，平均貸款成數同樣71.8%回推，購屋總價則約790萬。換言之，兩路段房屋平均總價約差了3.6倍。信義房屋南屯店店長杜得琳表示，台中市區主力產品以電梯大樓2至3房為主，依買方首購或換屋、持有資金的多寡，1000至1200萬或2500至3000萬這兩類型產品接受度最高，其中，南屯產品類型多元，從低總價到高總價都有。
杜得琳進一步說明，南屯依地理位置、主力產品屋齡、房價，可分為三區塊，分別是屋齡新、總價低的「嶺東商圈」，以及多20年以上中古屋、生活機能取勝、800至1200萬可買電梯3房的「河南黎明商圈」，另外則是多2000萬以上中高總價物件的七期和八期重劃區。杜得琳表示，忠勇路近精科園區、嶺東商圈，1000萬內能買到電梯大樓2房，另視屋齡與屋況等條件，也有機會買到3房，雖目前房價相對市中心親民，但因產業帶動，未來仍具發展空間。至於八期重劃區由北而南分別是文心南一路至文心南七路，文心南三路剛好位處核心，加上近南苑公園、COSTCO等賣場，步行至捷運站約3至5分鐘，地理條件及機能優越，因而房價最高。