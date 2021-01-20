NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

鹽水蜂炮喊取消！8000網狂讚黃偉哲　台南人卻火大開戰了

編輯中心/綜合報導

2021-01-20 06:39:22｜2021-01-20 06:39:30

「鹽水蜂炮」名列世界三大民俗慶典
▲因為受到疫情影響，台南市長黃偉哲宣布今年「鹽水蜂炮」活動取消。（圖／記者陳聖璋攝）
基於衛生福利部桃園醫院群聚感染問題加劇，全台各縣市政府更加注重防疫問題，繼台灣燈會宣布取消舉辦之後，各縣市的燈會、民俗大型活動也紛紛喊卡，包括台南月津港燈節、鹽水蜂炮等也都停辦，但消息一出後，引發不少在地台南人不滿，深夜灌爆黃偉哲臉書。
我是廣告 請繼續往下閱讀
台南市長黃偉哲昨（19）日晚上在臉書上宣布「月津港燈節及鹽水蜂炮等大型活動停辦」，他強調，與中央疫情指揮中心討論後，宣布今年月津港燈節、鹽水蜂炮及春節期間大型活動均取消辦理，若疫情有所趨緩再另行考量，市府團隊將持續落實防疫措施、支援醫護人員，以保障市民朋友的健康生活。
▲黃偉哲在臉書宣布台南月津港燈節以及鹽水蜂炮活動取消。（圖／黃偉哲臉書）
▲黃偉哲在臉書宣布台南月津港燈節以及鹽水蜂炮活動取消。（圖／黃偉哲臉書）
而該貼文一出之後，獲得8000多人按讚，許多人紛紛表示「防疫優先！感謝市長」、「市長辛苦了，防疫優先」、「從第一年開始每年去看，今年為了防疫停辦是對的，加油」、「支持市長，雖然還有各種聲浪，但疫情當前，還是停辦好」、「讚喔！防疫優先」。

不過，也有不少人反彈「人不要進來我們鹽水人照放，炮是放給神看不是放給人看」、「沒錯，我們的蜂炮是給神明看的，外地客最好都別來」、「大家集合來鹽水武廟問帝君」、「其他場所也應該要比照辦理吧，蜂炮本來就是放給神明看的，憑什麼取消」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

NOW民調中心

顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

繼續作答
美國務院解除台美交往限制，您覺得對台灣是好還是壞？

美國務院解除台美交往限制，您覺得對台灣是好還是壞？

繼續作答
北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？

不會
65.79%34.21%
2021-01-19-2021-01-25
即時
推薦閱讀