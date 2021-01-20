鹽水蜂炮喊取消！8000網狂讚黃偉哲 台南人卻火大開戰了
編輯中心/綜合報導
2021-01-20 06:39:22｜2021-01-20 06:39:30
基於衛生福利部桃園醫院群聚感染問題加劇，全台各縣市政府更加注重防疫問題，繼台灣燈會宣布取消舉辦之後，各縣市的燈會、民俗大型活動也紛紛喊卡，包括台南月津港燈節、鹽水蜂炮等也都停辦，但消息一出後，引發不少在地台南人不滿，深夜灌爆黃偉哲臉書。
台南市長黃偉哲昨（19）日晚上在臉書上宣布「月津港燈節及鹽水蜂炮等大型活動停辦」，他強調，與中央疫情指揮中心討論後，宣布今年月津港燈節、鹽水蜂炮及春節期間大型活動均取消辦理，若疫情有所趨緩再另行考量，市府團隊將持續落實防疫措施、支援醫護人員，以保障市民朋友的健康生活。而該貼文一出之後，獲得8000多人按讚，許多人紛紛表示「防疫優先！感謝市長」、「市長辛苦了，防疫優先」、「從第一年開始每年去看，今年為了防疫停辦是對的，加油」、「支持市長，雖然還有各種聲浪，但疫情當前，還是停辦好」、「讚喔！防疫優先」。
不過，也有不少人反彈「人不要進來我們鹽水人照放，炮是放給神看不是放給人看」、「沒錯，我們的蜂炮是給神明看的，外地客最好都別來」、「大家集合來鹽水武廟問帝君」、「其他場所也應該要比照辦理吧，蜂炮本來就是放給神明看的，憑什麼取消」。（編輯：張嘉哲）
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