3歲女兒童言童語「成人詞彙」！人夫超疑惑 臉綠真相曝
編輯中心/綜合報導
2021-01-20 10:38:22
真的是童言無忌？小孩子的內心最為純真，不過有時候卻會語出驚人，無意間說出不該說的話，讓大人們聽了好尷尬。有位人妻就抱怨自己的3歲女兒，老是把「叔叔」、「房卡」等容易讓人誤會遐想的「成人詞彙」掛在嘴邊，讓她不禁直呼「拜託妳不要再害我了好嗎！」而真相曝光也讓大家笑翻。
有位人妻網友日前在臉書社團《爆怨公社》發文，透露自己經常叫外送，而每次外送員到了的時候就會提醒3歲女兒趕快穿鞋子，「外送叔叔來了不要讓人家等那麼久」。結果女兒就學到了「叔叔」這個字彙，老是掛在嘴邊在爸爸面前「叔叔」長「叔叔」短的，讓原PO老公很是疑惑。不光是容易讓人誤會的「叔叔」，原PO表示女兒最近在玩一款寶寶巴士大飯店遊戲，遊戲中會讓玩家選擇想要入住的房型和天數等等，遊戲過程會跳出「請拿好您的房卡」這句提示，結果女兒又學到了，整天把「房卡」掛在嘴邊，被原PO老公聽到後，忍不住來詢問原PO，「為什麼她會知道房卡這個詞？」百口莫辯的誤會讓原PO不禁對女兒大喊，「拜託妳不要再害我了好嗎！」趣味故事讓網友全笑翻，紛紛在底下留言回覆說，「小孩的一句話真的會讓大人誤會很大」、「不愧是地表最強小三」、「女兒套路深啊！果然是前世情人」、「哈哈哈，誤會大了」、「哈哈哈，都是令人誤會線索詞」、「這不是想換爸爸，就是想換媽媽」、「太刺激了」、「叔叔房卡要拿好啊」。（編輯：倪浩軒）