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防疫撐過一年！他問「給台灣打幾分？」　眾人答案一面倒

編輯中心/綜合報導

2021-01-20 13:34:51｜2021-01-20 13:42:56

台灣
▲台灣截至目前為止，已累計868例確診，7例死亡個案。對此，就有網友好奇提問「防疫一年了，你覺得台灣的防疫如何？」（示意圖／翻攝Pixabay）
新冠肺炎肆虐全球，世界各國都深受疫情影響，而台灣截至目前為止，已累計868例確診，7例死亡個案，近期國內疫情也逐漸升溫，讓不少民眾開始加強防疫措施。對此，就有網友回憶起，將近一年前的第一起確診案例，好奇提問「防疫一年了，你覺得台灣的防疫如何？」問題一出，立馬引來許多人給出成績。
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原PO於PTT八卦板上發文，表示在一年前，台灣出現了第一起確診個案，到現在已經快要900例了，這就讓他好奇發問「各位對台灣防疫打幾分啊？」
▲原PO好奇提問「防疫一年了，你覺得台灣的防疫如何？」（圖／翻攝PTT）
▲原PO好奇提問「防疫一年了，你覺得台灣的防疫如何？」（圖／翻攝PTT）
問題一曝光，就引來不少網友討論，其中許多人紛紛給出「100分」的成績，直言「100分哎，那次不給100分」、「已經是S等級了」、「100分，看看國外跟台灣差距多大」、「100分阿！連美國總統都中了我都還沒中」、「100分啦！哪次沒100」、「至少台灣這些都是有來源的 你看國外還有不明的」。

但亦有網友給出不同答案，直言「99分！讚讚！畢竟是人，無法十全十美，已經極優」、「95分，對比其他國家，國外超慘」、「目前90分，不過目前這波才是重點」、「99啊，可惜後期民眾開始輕敵了」、「80吧！前期是做的真的不錯，最近表現有點開始害怕」。

因應近期北部醫院群聚感染事件，指揮中心已積極啟動多項防治作為，也再次呼籲大眾，國際COVID-19疫情仍相當嚴峻，病毒自境外進入國內導致本土感染的風險升高，民眾應持續力行防疫新生活運動，進入具有不易保持社交距離，或會近距離接觸不特定對象的高風險場域，務必全程佩戴口罩。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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