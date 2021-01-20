國民美食變身年菜主角　烹飪網紅創意料理輕鬆上桌

農曆春節即將到來，不少民眾開始苦惱年菜的準備，雖然有年菜外帶或是網購年菜的選項，但許多煮婦煮夫們選擇在家料理大展身手。這次料理網紅金基師、Lina布魯媽媽和俏媽咪，分享創意食譜，將使用國產豬肉的滿漢香腸，加入一些巧思和創意，讓平凡的食材瞬間變成年菜亮點，輕鬆端出大人小孩都愛吃的料理。

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Lina 布魯媽媽表示，香腸一直是家中冰箱的常備食材，除了食用方便以外，也能使料理風味更多變，滿足家中孩子每日便當菜色變化的需求，滿漢香腸則是布魯媽媽的最愛，香腸的肥瘦比例適中、鹹度剛剛好又有大小尺寸可以選擇，是料理的好幫手。更重要的是，堅持使用國產豬肉，是讓布魯媽媽能夠安心為家人準備健康又美味的料理。

▲：網紅 Lina布魯媽媽使用滿漢香腸製作兩道創意年菜，一上桌就被秒殺！（圖/Lina布魯媽媽提供）

這次布魯媽媽運用了大香腸製作了香腸珍味筒仔米糕，鹹香的香腸香氣加上滿滿的乾貨風味，不需過多的調味和繁複的製作流程，簡單大器又美味。另一道創意年菜蜜汁雙脆，則是運用滿漢嘟嘟好小香腸和小蝦仁、彩椒搭配，堆疊出不同層次的爽脆口感，結合鹹香蜜汁的醬汁讓大人小孩都喜歡，一端上桌就被秒殺！





珍味筒仔米糕作法：

1. 糯米洗淨後瀝乾浸泡，乾香菇、魷魚乾、珍珠干貝、滿漢香腸先簡單前置處理。

2. 適量油熱鍋，依序將材料下鍋炒出香氣後再加入調味料拌勻並盛起約一半的餡料備用。

3. 圓糯米倒入鍋中，倒入調味料混勻加入香菇水，中小火炒到圓糯米將水分吸收後關火。

4. 將筒仔米糕膜抹上香油，底部先放步驟2的餡料，再填裝步驟3約到8分滿。放到電鍋蒸層，蒸約40分鐘即可。





蜜汁雙脆作法：

1. 甜椒切片備用。滿漢小香腸乾煎好或用氣炸鍋調理。草蝦前置後加入醃漬料抓勻備用。

2. 適量油熱鍋先將蒜末&草蝦炒到約6~7分熟盛起。原鍋將彩椒片放入後將草蝦回鍋並倒入蜜汁醬拌勻後再將小香腸放入鍋中炒勻後起鍋撒上適量白芝麻提味即可。





詳細作法參照 @Blue's Blue -布魯家的開心廚房



▲網紅俏媽咪發揮創意，將滿漢香腸製作成視覺繽紛的清爽系年菜料理。 （圖/俏媽咪提供）

另一位網紅俏媽咪也運用了滿漢香腸推出兩道簡單又美味的創意料理，並且為這兩道料理取了相當應景的名字。第一道是用嘟嘟好小香腸搭配哈密瓜、白蘿蔔和大蔥，創作出這道充滿西班牙小菜色彩的金玉綿腸好彩頭，水果的香甜與香腸的鹹香碰撞，不僅滿足味蕾享受，鮮豔的視覺效果也讓餐桌變得更活潑。另外一道創意年菜則是運用滿漢原味香腸製作的富貴長壽香腸蝦鬆，鹹香的切丁香腸搭配荸薺與蝦仁，再用蘿蔓生菜包覆食用，是一道清爽的生菜蝦鬆料理，香腸與蝦的料理組合更有「長壽腸腸久久」的吉祥寓意。





金玉綿腸好彩頭作法：

1. 小香腸先乾煎好或用氣炸鍋、或烤箱調理。

2. 哈密瓜，白蘿蔔切成長適合型狀。大蔥切片，蒜瓣切片。

3. 如果有造型壓模也可以這時候使用做料理變化唷~

4. 用叉子串起大蔥、香腸、蜜瓜、白蘿蔔、蒜片後擺盤即可。





富貴長壽香腸蝦鬆作法：

1. 香腸先乾煎好或用氣炸鍋、烤箱調理。切成丁狀備用。

2. 荸薺拍扁切碎或切塊、蔥切蔥花。生菜洗乾淨。

3. 蝦仁洗淨切丁。

4. 醃漬鹽巴、白胡椒粉、砂糖、太白粉、蛋白、香油。

5. 熱油鍋爆炒蝦仁至變紅。放入荸薺、蔥花，米酒繼續拌炒。最後加入香腸丁迅速拌勻。

6. 將炒好的蝦鬆香腸配料擺在蘿蔓生菜上擺盤即可。





詳細作法參照 @俏媽咪潔思米



▲網紅金基師將滿漢香腸製作成充滿過年氛圍的大器年菜料理。（圖/ 金基師提供）

最後一位烹飪網紅金基師分享了如何讓媳婦在年夜飯上逆轉勝的創意年菜。往年團圓飯一直都是婆婆阿嬤的主戰場，如果沒有多采多姿、澎拜大器的菜餚，她們可看不上眼，撼動不了制式（反覆加熱）的團圓菜單，罷特！今年不妨試著用金基師設計的香腸系創意年菜「紅玉滿堂明太子炊飯」來征服婆婆媽媽挑嘴的味蕾。小火拌炒滿漢香腸，集結了「鹹、甜、甘、鮮」四種絕妙滋味，讓全家人唰嘴到一口接一口！想要在餐桌上獲得滿堂彩，怎麼能錯過這道創意佳餚～





紅玉滿堂明太子炊飯作法：

1. 紅蔥頭、蒜頭切碎後入鍋，倒入油跟少許香油開中小火拌炒，直到紅蔥、蒜頭略為焦黃後倒出（瀝油）

2. 用剛剛煸廂的油，小火煎香腸，香腸兩面都上色後夾出備用

3. 倒回炒香的紅蔥頭、大蒜跟白米（洗好瀝乾水分）一同拌炒均勻

4. 倒入醬料後迅速拌炒，視狀況調小火力避免燒焦

5. 倒入煮飯用的水量，微滾後關火倒出移至飯鍋烹煮





詳細作法參照 @家政煮廚金基師

三位烹飪網紅喜愛以滿漢香腸作為創意年菜主角，除了滿漢香腸的風味最對胃口以外，滿漢也同時是擁有好口碑的國民品牌。製作過程嚴謹、不添加防腐劑，一律採用真空充氮包裝，並以7度c以下冷藏方式新鮮運送，讓香腸保有新鮮美味。身為台灣在地品牌，滿漢也堅持使用國產豬肉，品質及衛生管理經過層層把關，是煮婦煮夫們十分的安心選擇。



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