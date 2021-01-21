部桃黑暗期！護理師「自願入住」病房　真情告白讓網淚崩

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隔天一睡醒，就看到同事傳來媒體守在急診門外的照片，而輪到她協助篩檢的那天，面對媒體以及一台台攝影機，訪談的當下感覺不好受，壓力也瞬間爆增，「因為醫護的一言一行任何一個舉動，都有可能被記錄」。
葉佳燕指出，截至1/20累計10例確診，沒人不知道還會不會再有，全院團結一心，只求最短時間控制疫情，而19日時聽到採檢的同事哭了、長官壓力爆棚哭了，是讓她覺得壓力達到最高點的時候，所以才決定與同事搬進醫院提供的病房住宿，這樣才能保護家人。
葉佳燕也透露，急診實施分艙制，每個班別分成兩組班，只要其中一個人有症狀住院，就立馬調另一組上班，大家無怨言，互相體諒，互相包容，互相協助，醫護團結一心，她強調「自己以衛生福利部桃園醫院的急診護理師為榮，以急診團隊為榮，要一起度過抗疫的黑暗期」。
許多網友看到也紛紛回應，「超強正能量護理師，醫護第一線，辛苦了」、「哭著看完，謝謝你們堅守職責、上下齊心」、「謝謝妳們！希望能平安順利渡過這波」、「謝謝美麗的白衣天使們，辛苦了」、「深深感謝，穩定守護的力量」、「辛苦了！也謝謝你們守護台灣」、「真的哭了，謝謝妳們」。（編輯：許智超）
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