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部桃黑暗期！護理師「自願入住」病房　真情告白讓網淚崩

編輯中心/綜合報導

2021-01-21 10:34:41｜2021-01-21 10:38:27

▲部桃護理師分享，院內感染的黑暗期是如何度過。（圖／翻攝自《Joanne Yeh 》 臉書）
▲部桃護理師分享，院內感染的黑暗期是如何度過。（圖／翻攝自《葉佳燕 》 臉書）
衛生福利部立桃園醫院爆發院內群聚染疫事件，而在面對疫情變化的同時，又要面對社會輿論，這也讓抗疫第一陣線的醫護差點頂不住壓力。對此，就有部桃護理師分享，自己不想波及家人，所以自願住在醫院提供的病房住宿，並強調「全院團結一心，要挺過黑暗期」，貼文也引起網友力挺。
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部立桃園醫院急診護理師葉佳燕在個人臉書表示，自己雖然不是確診，也不是有症狀被隔離，但因為不想波及家人，所以決定入住部桃的病房住宿，她也提到，「改變大家生活的是從1/11那天開始」，醫護染疫的消息一傳出，除了改變大家的生活，也差點讓醫護人員崩潰。
隔天一睡醒，就看到同事傳來媒體守在急診門外的照片，而輪到她協助篩檢的那天，面對媒體以及一台台攝影機，訪談的當下感覺不好受，壓力也瞬間爆增，「因為醫護的一言一行任何一個舉動，都有可能被記錄」。

▲葉佳燕為了保護家人，最後決定搬進醫院提供的病房住宿。（圖／翻攝自《葉佳燕
▲葉佳燕為了保護家人，最後決定搬進醫院提供的病房住宿。（圖／翻攝自《葉佳燕 》 臉書）
葉佳燕指出，截至1/20累計10例確診，沒人不知道還會不會再有，全院團結一心，只求最短時間控制疫情，而19日時聽到採檢的同事哭了、長官壓力爆棚哭了，是讓她覺得壓力達到最高點的時候，所以才決定與同事搬進醫院提供的病房住宿，這樣才能保護家人。

葉佳燕也透露，急診實施分艙制，每個班別分成兩組班，只要其中一個人有症狀住院，就立馬調另一組上班，大家無怨言，互相體諒，互相包容，互相協助，醫護團結一心，她強調「自己以衛生福利部桃園醫院的急診護理師為榮，以急診團隊為榮，要一起度過抗疫的黑暗期」。

許多網友看到也紛紛回應，「超強正能量護理師，醫護第一線，辛苦了」、「哭著看完，謝謝你們堅守職責、上下齊心」、「謝謝妳們！希望能平安順利渡過這波」、「謝謝美麗的白衣天使們，辛苦了」、「深深感謝，穩定守護的力量」、「辛苦了！也謝謝你們守護台灣」、「真的哭了，謝謝妳們」。（編輯：許智超）
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