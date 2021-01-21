公司尾牙抽獎都取消！老闆「一招」安慰 眾驚：賺到不行
編輯中心/綜合報導
2021-01-21 13:44:47
每年到了歲末年初的時候，每個員工最期待的就是公司舉辦的尾牙以及抽獎活動，無不希望能中個大獎好讓自己過個好年。不過，近日就有網友分享自己公司因為疫情的關係取消了尾牙，結果老闆用「一招」安撫大家，貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「剛剛老闆宣布今年因為疫情，所以取消尾牙活動，但每人發五千當作補償，這樣合理嗎？尾牙有得吃，又可以抽獎，搞不好我可以抽中一萬元，只拿五千不是很虧，這樣可以去勞工局投訴嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「超讚的，你抽獎又不一定能這麼多」、「你傻了啊，根本賺到，抽獎又不一定能抽到」、「幸福企業，你賺到」、「你老闆也太佛，抽獎又不一定能抽到」、「可不可以算一下期望值，高中數學有教，這是100％穩拿欸」、「根本炫耀文，五千直接到手」。也不少苦主出面表示「我公司直接取消什麼都沒有」、「你不錯了，我們只發餐券而已」、「我們公司到現在還不知道要不要取消勒」、「我們取消甚麼都沒有」、「尾牙抽獎根本沒份，尾牙平常也沒多好吃啊，發五千太爽」、「我們連兩年取消，也沒任何補貼」。（編輯：張嘉哲）