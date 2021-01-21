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女友買包又換手機！他回憶曾「一起去拜拜」　心冷真相曝

編輯中心/綜合報導

2021-01-21 16:21:15

▲網友透露女友最近突然買了一堆精品包還換手機，回想起兩人之前一起去廟裡拜拜的過程，真相曝光讓他好傻眼。（示意圖／翻攝自pexels by Eva Elijas）
▲網友透露女友最近突然買了一堆精品包還換手機，回想起兩人之前曾一起去廟裡拜拜。（示意圖／翻攝自pexels by Eva Elijas）
真的是切心了？有位男網友透露，女友最近突然出手闊綽，買了一堆精品包還換了最新款iPhone12。本來以為是女友拿到年終獎金了，一問之下對方才坦承之前一起去廟裡拜拜的往事，真相曝光讓他大感傻眼，引發熱烈討論。
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有位男網友在臉書社團《靠北女友my girl》投稿發文，透露自己去年聖誕節跟女友去南投玩，順便拜拜，當時女友就說要買幾張刮刮樂試試運氣，不過並沒有馬上刮開，而是說等回家再試手氣。
之後時間過去，原PO也沒放在心上。直到最近突然發現女友買了一堆精品包還換了新的iPhone12，以為對方是領了很多年終獎金，一問之下才知道，原來是之前在南投買的刮刮樂中了頭獎30萬元。原PO驚訝女友為啥中獎都沒有說一聲，女友則淡定回應彩券是買給她的，讓原PO無奈表示，「她錢拿去買手機給弟弟跟準備包紅包給家人，沒分給我」。

網友則紛紛在底下留言回覆說，「為什麼要分給你，你中了會分她嗎」、「你不是自己人幹嘛跟你說」、「因為是你買給她的，已經是她的沒錯」、「快分手太自私了」。另外也有許多網友質疑，「這是刮刮樂業配文嗎」、「少騙我去買刮刮樂了」。（編輯：倪浩軒）
▲網友和女友一起買刮刮樂，中獎了卻被蒙在鼓裡。（圖／翻攝自《靠北女友my
▲網友和女友一起買刮刮樂，中獎了卻被蒙在鼓裡。（圖／翻攝自《靠北女友my girl》臉書社團）
 
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