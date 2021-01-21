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該離職嗎？5點半下班、月領35K　網見「工作內容」跪了

編輯中心/綜合報導

2021-01-21 17:28:58

▲專家指出，在家遠端工作雖然有些好處，但對職涯發展有嚴重的缺點。（圖／翻攝自Unsplash）
▲網友請教大家自己「該離職嗎？」並分享他的工作內容和待遇，特殊條件卻讓網友全看傻。（圖／翻攝自Unsplash）
農曆年前後常出現轉職潮，許多上班族都在考慮轉換跑道，不過要下定決心離職往往也會讓不少民眾猶豫。就有位網友透露，自己正在考慮轉職，並分享現在的工作待遇和內容，希望大家給點建議。不過他的「工作行程」一曝光，卻讓鄉民紛紛看傻，直呼「早早離開吧！」
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有位網友在PTT發文，透露自己年紀也不小了，最近正在猶豫是否該轉換跑道。原PO說明自己目前任職於一個小型保健食品公司，職務是董事長特助，月薪35K，但其中有5000元是加油費補助，因為無論工作得去哪裡，都是開原PO個人的車，而不是公司車。
而原PO的每天工作行程則是，早上7點15分左右打電話叫老闆兒子起床，然後7點半前帶老闆兒子去國中上課。接著9點半買早餐到老闆家給老闆，用筋膜按摩槍幫老闆按摩一下，簡易清潔老闆家客廳和廚房，接著就看老闆起床後，當天需要前往哪裡。下午時段也是聽從老闆安排，有時候會需要送貨，然後5點半下班。

原PO分析目前這工作的優缺點，好處就是老闆如果當天沒事情，便會叫原PO待命就好，其實可以自由安排時間。但另一方面，也會時常必須處理老闆和老闆兒子的私事，讓原PO覺得很煩，精神壓力大。

▲網友分享個人的工作內容，詢問大家該離職嗎？引發討論。（圖／翻攝自批踢踢）
▲網友分享個人的工作內容，詢問大家該離職嗎？引發討論。（圖／翻攝自批踢踢）
文章發布後引發熱議，原PO「包山包海」的工作項目讓許多網友傻眼，紛紛留言回覆說，「什麼特助，根本是管家吧」、「特助兼管家兼送貨兼心靈導師」、「我一直以為特助或秘書是處理公司的事欸，原來還要處理私事阿」、「你不說特助我還以為是哪裡來的女僕男傭」、「你這工作內容根本就他們家傭人吧，還是早早離開的好」、「去老闆家幫傭有點扯」、「幫老闆按摩哈哈哈，好怪」。
另外也有許多網友直言，「有專業的話當然趕快走，在這邊幹嘛」、「完全沒有發展性的工作欸，除非你下份工作要找管家類的工作」、「薪水很低欸，如果有其他油水可以撈再說」、「這是司機跟管家的工作，然後我認識的薪水都比你高」、「扣掉油資跟車子消磨，少了很多」。（編輯：倪浩軒）
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