該離職嗎？5點半下班、月領35K　網見「工作內容」跪了

我是廣告 請繼續往下閱讀
而原PO的每天工作行程則是，早上7點15分左右打電話叫老闆兒子起床，然後7點半前帶老闆兒子去國中上課。接著9點半買早餐到老闆家給老闆，用筋膜按摩槍幫老闆按摩一下，簡易清潔老闆家客廳和廚房，接著就看老闆起床後，當天需要前往哪裡。下午時段也是聽從老闆安排，有時候會需要送貨，然後5點半下班。
原PO分析目前這工作的優缺點，好處就是老闆如果當天沒事情，便會叫原PO待命就好，其實可以自由安排時間。但另一方面，也會時常必須處理老闆和老闆兒子的私事，讓原PO覺得很煩，精神壓力大。
文章發布後引發熱議，原PO「包山包海」的工作項目讓許多網友傻眼，紛紛留言回覆說，「什麼特助，根本是管家吧」、「特助兼管家兼送貨兼心靈導師」、「我一直以為特助或秘書是處理公司的事欸，原來還要處理私事阿」、「你不說特助我還以為是哪裡來的女僕男傭」、「你這工作內容根本就他們家傭人吧，還是早早離開的好」、「去老闆家幫傭有點扯」、「幫老闆按摩哈哈哈，好怪」。
另外也有許多網友直言，「有專業的話當然趕快走，在這邊幹嘛」、「完全沒有發展性的工作欸，除非你下份工作要找管家類的工作」、「薪水很低欸，如果有其他油水可以撈再說」、「這是司機跟管家的工作，然後我認識的薪水都比你高」、「扣掉油資跟車子消磨，少了很多」。（編輯：倪浩軒）