剛被分手就迎財神爺！他爽中1.1億嗨：會送禮物給前女友

雖然沒了愛情，但財神爺竟馬上找上門！南非一名30多歲的男子剛被同居女友拋棄，慘被分手的他非常難過，豈料隨手一對放在一旁的彩券，竟然就幸運中了南非幣6000萬元（約新台幣1.1億元），讓他當下簡直嚇呆了，立刻跑去沖了冷水澡，好讓自己冷靜下來。

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根據當地媒體《TimesLIVE》報導，這名30多歲的幸運男子，本身從事金融業，他最近才慘被同居女友分手，心情非常低落。某天晚上他在家中對獎時，還在想著女友已經搬走了，只剩他一人自己在家，豈料猛然一看竟然就幸運中獎。

據報導，男子當時發現自己中獎時，還以為自己看錯，是在做夢，接著就跑去浴室沖了冷水澡，才讓自己冷靜下來。在他反覆確認幾次後，才真的確信自己已經成為了富翁。



▲男子才剛被分手，豈料下秒對彩券竟然就幸運中獎。（示意圖／取自unsplash） 該名男子表示，自己一直以來都會購買彩券，但是以往最高只有中過南非幣500元。而如今幸運中獎，他也打算利用這筆巨額獎金投資理財。不過他也提到自己並不會辭職，因為他認為自己目前所任職的公司，會因為新冠肺炎（COVID-19）而大量裁員，他不想就此放棄自己應得的資遣費。

除了投資，他也表示自己會拿出部分獎金做慈善，幫助同樣因為疫情而失業的其他人，同時他也透露自己會用中獎的獎金買給前女友一台冰箱或洗衣機，「安慰她不要太難過」，一旦以後自己遇到喜歡的女生，他就會準備安頓下來，建立一個自己的家庭。（編輯：郭佩蓉）