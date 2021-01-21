「台積電六百七能買嗎？」　財經網美吐心聲：問這沒意義

近期台股衝上歷史新高，讓不少人也心癢想投資，增加收入，今（21）日台股大漲347點，台積電更是創新高價終場收在673元。許多民眾也因為想跟上這波錢潮，紛紛開始詢問哪些投資標的值得參考。對此，財經網美胡采蘋在個人臉書粉專《Emmy追劇時間》發文給出答案。

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胡采蘋今日在粉專發文表示，「今天大家都問台積電六百七了還可以買嗎，其實我跟你說，我從兩百多就在回答這個問題，句型都是『台積電Ｘ百多了還可以買嗎』，差別就是那個二變成三、變成四、變成五、變成六而已」。

▲近期台股看好，有不少人好奇詢問「台積電還可以買嗎？」。（示意圖／NOWnews資料照）

「每個人都在問卻不買」，胡采蘋接著表示，「你不開始建一個倉，就永遠都只能問這種問題，你怕的話就先買一張看看，你要有一個起點，不然今天股票是漲是跌其實跟你完全沒關係，你問這種問題也是在浪費大家時間，過大半年後又說早知道就買了，講這些話根本沒有意義」。

而對於那些想買卻始終沒進場的圍觀者，胡采蘋則給出建議「你很想買一個股票時，你研究一下財務表現，查一下過去新聞，看一下股評，想好了以後就建一個倉位，怕高就小買，這樣你才有一個買進價格，股票漲跌你才能跟你這個買進價格比較，才有加倉或減倉的判斷可言」。文末她也逗趣表示「我不明白一路上人家從兩百多開始喊到現在你就一路問人家可不可以買，這個樂趣是在？我們牡羊座真的沒有耐心！」。（編輯：楊智傑）