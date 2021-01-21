超市「4食物」打折也別買！內行抖暗黑內幕：超級不衛生

各家超市、賣場都會販售各式各樣的商品和生鮮食材，並打著特價促銷的名義來吸引消費者上門，不過也有內行人抖出「暗黑內幕」，表示超市內這「4種食物」就算打折也不要買，因為就連商家都不會給自己的家人食用。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據搜狐號《大慶談美食》提到，生活中人們常常到超市或攤販購買各種食材回家食用，但若遇上這「4種食物」，內行人都不建議多購買，即使是特價了，也不要貪小便宜，影響自己和家人的身體健康。

▲許多超市都會販售生鮮食品，有內行人抖出暗黑內幕，表示「4種食物」就算打折也不要買。（示意圖／取自unsplash）

第二「滷肉」，因為滷肉在一些超市裡也很常見，它也相當於是比較敞開著放的，且這類食材也屬於涼性食材，民眾購買時要注意千萬別一次買太多，謹記「適量購買」，尤其遇到打折時，盡量別買，因為它放置時間久了，質量也已經變差了，多吃也已經沒有什麼營養價值了。





第三「特價蔬菜」，在超市裡面常常看見特價蔬菜，尤其是到了晚上經常會出現這種打折類的食材，雖然打折下來，價錢雖然更便宜了，但千萬不要為了圖這個便宜而買到一些不實用的食材。因為這樣的特價蔬菜，大多是一半已經壞掉了，或是根本不能食用的，若是買了，千萬不要覺得自己撿了大便宜，反而只會給自己造成更大的損失。

第四「散裝的冷凍丸子」，很多人會去買這種散裝冷凍丸子，但大多數放在超市裡面的冰櫃裡面，散亂一團的那種丸子，幾乎都是直接敞開著的。而且買的人也是非常多，空氣中裡面的唾液是非常多的，也不知到底乾不乾淨，況且很多人買回家後，就直接放進火鍋裡面開始燉煮了，這樣的話是極不衛生的，還不如去買袋裝的丸子。（編輯：郭佩蓉）