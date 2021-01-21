每天通勤4點就起床！眾見「租屋條件」狂搖頭：不如別租

不少北漂的學生以及上班族，首先會遇到的問題就是租屋找房，有些人因為房租問題，選擇住在離公司較遠的地區，每天只能通勤上班。不過近日就有一名網友有不同的情況，他表示自己因為住在家裡，但工作地點實在是太偏僻加上家裡住的遠，平常幾乎都得4點就起床，這就讓他興起了租屋的念頭，而文章曝光後，網友們卻紛紛點出關鍵勸退「不如不要租」。

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這名網友在PTT的WomenTalk板上表示，因為目前工作經常得5點就要上班，但因為家裡離工作地點有距離，「早上路上沒車約45分鐘，下班常常塞車花1小時多」，幾乎每天4點就要起床，通勤時間常讓他覺得睡不飽，這才興起打算租屋的念頭。

▲因為必須早上5點到公司，每天4點就要起床的原PO就興起了在外租屋的念頭。（示意圖／翻攝自 pexels）

但一想到要租屋就得考慮位置和租金問題，問題是原PO工作地點附近相當偏僻，「大概就是外送都不願意送的偏僻」，下班後想吃個東西還要繞到別的地方買。不過，如果租在熱鬧一點的地方租金則會相對提高，優點則是騎車通勤每天可以多出10～15分鐘，不用那麼早出門。

「大家會選擇離工作近，還是熱鬧一點的地方呢？」，原PO的這個問題也掀起不少網友討論，有民眾就建議還是選公司附近來的好，「5點上班？那當然選近的」、「你都說睡不飽了」、「都租屋了就是要就近方便，去賣場民生用品一次買齊」，但也有網友看了租屋條件後直搖頭「租了還要20分鐘，不太理想，不如不要租」、「有錢就選擇熱鬧一點，沒錢就還是乖乖住公司附近吧」。（編輯：楊智傑）