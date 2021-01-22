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NOW早報／女拿雞排提「無理要求」！老闆愣：賣4年沒遇過

編輯中心/綜合報導

2021-01-22 06:00:00

雞排
▲一名雞排店老闆透露，日前有位國中妹拿著他店買的雞排，要求他幫忙加辣椒粉，讓他相當傻眼。（示意圖／取自pixabay）
國中妹拿雞排提「1無理要求」！老闆傻眼：賣4年初次遇到
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許多人吃炸物時，都會加辣或加蒜。不過，近日有一名老闆卻遇到一位奇葩國中妹，對方要求幫忙加辣椒粉，但該雞排卻不是向這位老闆買的，讓他瞬間不知該如何是好，文中直呼「炸物賣了4年，第一次遇到⋯⋯」
今日天氣／南方雲系北移水氣增　部分區域短暫雨

今（22）日仍受南方雲系北移影響，水氣稍多，南部及東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其餘地區亦有零星短暫雨，氣溫方面，高溫大致比昨稍降，而低溫大致持平，預測各地低溫約16至20度；預測各地高溫約24至27度。

部桃黑暗期！護理師「自願入住」病房　真情告白讓網淚崩

衛生福利部立桃園醫院爆發院內群聚染疫事件，而在面對疫情變化的同時，又要面對社會輿論，這也讓抗疫第一陣線的醫護差點頂不住壓力。對此，就有部桃護理師分享，自己不想波及家人，所以自願住在醫院提供的病房住宿，並強調「全院團結一心，要挺過黑暗期」，貼文也引起網友力挺。

▲部桃護理師分享，院內感染的黑暗期是如何度過。（圖／翻攝自《葉佳燕
▲部桃護理師分享，院內感染的黑暗期是如何度過。（圖／翻攝自《葉佳燕 》 臉書）
國內首見！部桃群聚驗出L452R變異株　傳染力恐有變數

衛生福利部桃園醫院群聚感染昨（21）日再添變數，指揮中心昨日於記者會上表示，在部桃醫院的確有驗出近期發現的D614G變異株中的L452R位點突變病毒株，不過疫情監測組組長周志浩說明，L452R在全球目前都有發現，但世界衛生組織還未認定為新變異的病毒株，對於傳染力是否更強或致病力更嚴重都需要觀察。

▲有男網友抱怨，每週都會帶女友出去玩，結果對方竟然說想去部桃。（圖／記者李春台攝,2020.1.19）
▲指揮中心今日於記者會上表示，在部桃醫院的確有驗出近期發現的D614G變異株中的L452R位點突變病毒株。（圖／NOWnews資料照）
對中政策、重振經濟成首要任務　拜登內閣佈局展現企圖心

美國當選總統拜登（Joe Biden）於1月20日前正式宣誓就職前，已公布部分內閣團隊人事名單，其中不少人拜登長期的合作夥伴，或是曾在前總統歐巴馬（Barack Obama）時期擔任幕僚，因此外界預期拜登的團隊，彼此擁有一定程度的默契能夠快速步上軌道。備受關注的外交政策方面，從國務卿、新設的「印太事務協調官」人選來看，拜登政府傾向在進步價值觀上，重新建立美國在國際上的領導地位，在亞太地區政治上拉攏盟友與中國大陸抗衡。

▲美國正副總統當選人拜登（Joe
▲外界從拜登公布的人事提名推測，他試圖在民主黨進步派、中間派之間取得平衡，並在外交政策上企圖重建美國的領導地位。（圖／美聯社／達志影像）
萬六站穩！台積電一度飆天價679元　台股攻16238點創新高

拜登宣誓就任美國總統，美股道瓊、標普和那指創歷史新高，亞股昨（21）日也跟著走高，而台北股市開低走高，在「護國神山」台積電點火帶領下，指數午盤漲超過400點，攻到16238點再創新高。而台積電也登高創天價，一度來到679元，漲幅4%以上，市值來到17兆元。（編輯：賴詠璿）
▲近期台股衝上歷史新高，讓不少人也心癢想投資，增加收入。(示意圖／NOWnews資料照片)
▲台北股市21日開低走高，在「護國神山」台積電點火帶領下，指數午盤漲超過400點，攻到16238點再創新高。（圖／NOWnews資料照片）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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