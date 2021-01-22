奶奶收藏大批「百年古書」！她問該丟嗎 網驚：千萬不要
編輯中心/綜合報導
2021-01-22 10:32:14
農曆新年即將到來，許多民眾家裡都會開始大掃除，除舊佈新。就有位女網友表示，整理出許多古書，據奶奶說是從「阿公的奶奶」那輩就留下來的寶貝，但書況看來已經有點破舊，讓女網友猶豫說「不知道該不該丟掉」，不少內行人則是一看驚呼「這很有價值！」
有位女網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，透露家裡大掃除的時候整理出來大批古書，奶奶說這是「阿公的奶奶的寶貝」，都是手寫經文，有些至少有1～200年的歷史。而從照片中可以看見，古書似乎都是佛經，紙頁泛黃破舊，有些書況較差，甚至發黑脆化到難以辨識，但也有些保持的不錯。原PO猶豫說「不知道該不該丟掉」，但網友則紛紛在底下留言回覆說，「應該可以拿去博物館啊」、「哇，這個是寶物啊，不要給我，我裱框收藏」、「不要丟，好好保存」、「這些價值對於佛學人士很寶貴，不是用金錢可以衡量的」、「這些都無價之寶啊！遇到喜歡這些古物的收藏家，說不定可以發筆小財啊」。不過有網友指出，「看起來是印刷版，不是手寫」、「那個封面怎麼感覺很像是近代字體印刷的」。原PO隨後也補充解釋，「仔細看了只有幾本是手寫書啦，其他只是看起來很像而已」。另外透露家裡已經決定，如果有佛堂要收將會把書捐出去，也算是好事一樁。（編輯：倪浩軒）