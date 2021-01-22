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日本女友來台超失望！「2致命問題」抖出　全場一聽認同

編輯中心/綜合報導

2021-01-22 10:55:54

台灣
▲有網友指出，日本女友去年來到台灣工作，本來對台灣印象非常好的女友，沒想到卻在住了半年後，因「2問題」對台灣產生失望的感覺。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
各個國家因人文歷史、地理位置等差異，都會發展出不同的社會模式和人民特質。對此，就有一名網友指出，日本女友去年隨著他來到台灣工作，本來對台灣印象非常好的女友，沒想到卻在住了半年後，因「2問題」對台灣產生失望的感覺。
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原PO於《Dcard》上發文，表示日本女友去年來台工作，她之前雖沒來過台灣，卻對台灣印象很好，「因為覺得台灣的科技業很發達、教育水準很高、防疫也很成功」。然而，女友住了半年後，卻坦言住在台灣後，感覺十分失望，隨後女友透露，主要是在「市容」、「交通」兩方面感受最深！
市容部分，女友指出曾看過台北101的照片，導致在還沒來台前，就認定台灣市容一定十分整齊現代且乾淨，「但來台灣之後發現不管從巷弄內到精華地段，一堆都是已經掉漆破舊鐵皮的老房子」，原PO聽聞後也十分認同。

交通部分，女友認為台灣的交通和其先前到越南旅遊的經驗差不多，「汽機車完全沒有在讓行人的，縱使斑馬線上已經一堆行人開始要行走了，還是一堆機車直接衝過去」。女友還分享，自己曾在過馬路時，差點發生意外，原以為車輛應會禮讓行人，沒想到一台機車直接衝了過來，距離之近，甚至連她的包包還被撞到。

最後，原PO也總結指出，自己基本上非常認同女友的想法，但也希望大家不要誤會女友有醜化台灣的想法，「因為她一開始真的是抱著很高期望過來台灣，但當然期望越高，可是事實跟自己的期望有一大段差距時難免會轉成失望」。

▲原PO指出，日本女友來台工作後，卻發現台灣的2大問題。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO指出，日本女友來台工作後，卻發現台灣的2大問題。（圖／翻攝Dcard）
貼文一曝光，就引來許多人紛紛認同直喊，「認同+1，市容跟交通，真的很多需要改進的」、「台灣交通是出了名的可怕...違規成癮還會覺得別人遵守規則很奇怪...」、「非常有感，身為台灣人自己都受不了這兩點」、「來到台灣這邊交通真的嚇死人==，隨便一堆違規，又是闖紅燈又是逆駛」。
但也有人抱持其他看法，「沒有國家十全十美，台灣治安不錯、有人情味、有愛心、醫療強」、「我認為氣候的影響還是很大啦！再來，我認為有些古老建築確實很台灣味，但並沒有到醜到一個爆炸什麼的」、「我反對跟越南差不多，我前年去的越南，他們路管的相對很鬆，而且他們機車十台有八台把後照鏡拆掉，台灣的交通真的好很多！」（編輯：陳雅雲）
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