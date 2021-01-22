NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

冰箱挖出12年母乳！內行曝「超特殊用途」：完全不會浪費

編輯中心/綜合報導

2021-01-22 11:54:37

▲有網友分享，朋友在冰箱挖出老婆製造的母乳，因此忍不住好奇問「這包該怎麼處理？」（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《爆廢1公社》及《pexels》）
▲有網友分享，朋友在冰箱挖出老婆製造的母乳，因此忍不住好奇問「這包該怎麼處理？」（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《爆廢1公社》及《pexels》）
許多人都會把買來的食材放進冰箱中保存，但要是冰箱沒有定期清理乾淨，卻有可能衍生出過期的問題，更導致整個冰箱都塞滿滿的情況發生。近日，就有網友分享，朋友在冰箱冷凍庫挖到他老婆民國98年製造的母乳，好奇詢問「請問這包該怎麼處理？」貼文也引起熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《爆廢1公社》表示，自己常看到網友們在媽媽或阿嬤的冰箱挖到寶，而她的朋友最近在冰箱冷凍庫，挖到他老婆製造的母乳，從照片還可以看到，該包母乳上頭還貼著「98.6.24」的標籤，這讓她不禁好奇「請問這包該怎麼處理？」
▲內行的網友都建議，可以做成母乳手工皂，並拿去泡澡。（圖／翻攝自《爆廢1公社》
▲內行的網友都建議，可以做成母乳手工皂，並拿去泡澡。（圖／翻攝自《爆廢1公社》 ）
許多網友看完也開玩笑回應，「笑死，也放太久，乾脆繼續冰傳家」、「再生一個，再接再厲」、「好好珍藏，傳家之寶」、「再生一個才不會浪費」、「這包應該變起司了吧」、「快喝會年輕10歲」、「都快小學畢業了」、「還沒見過母乳可以傳承」、「做成酸奶就搞定了」。
另外，也有內行的網友分享「特殊用途」，「其實可以做成母乳皂，拿去泡澡，要記得不能食用」、「可以做母乳手工皂」、「泡澡用掉了啦！擦身上傷口」、「我有102年做的母乳手工皂，留到現在」、「建議可以做成手工皂，完全不會浪費」。（編輯：許智超）
關鍵字

NOW民調中心

過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

繼續作答
誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

部桃確診人數持續增加中，您會不會擔心疫情再擴大？

擔心
不擔心
84.62%15.38%
2021-01-20-2021-01-26

罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？

不會
48.83%51.17%
2021-01-19-2021-01-25
即時
推薦閱讀