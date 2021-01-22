冰箱挖出12年母乳！內行曝「超特殊用途」：完全不會浪費
編輯中心/綜合報導
2021-01-22 11:54:37
許多人都會把買來的食材放進冰箱中保存，但要是冰箱沒有定期清理乾淨，卻有可能衍生出過期的問題，更導致整個冰箱都塞滿滿的情況發生。近日，就有網友分享，朋友在冰箱冷凍庫挖到他老婆民國98年製造的母乳，好奇詢問「請問這包該怎麼處理？」貼文也引起熱議。
原PO在《爆廢1公社》表示，自己常看到網友們在媽媽或阿嬤的冰箱挖到寶，而她的朋友最近在冰箱冷凍庫，挖到他老婆製造的母乳，從照片還可以看到，該包母乳上頭還貼著「98.6.24」的標籤，這讓她不禁好奇「請問這包該怎麼處理？」許多網友看完也開玩笑回應，「笑死，也放太久，乾脆繼續冰傳家」、「再生一個，再接再厲」、「好好珍藏，傳家之寶」、「再生一個才不會浪費」、「這包應該變起司了吧」、「快喝會年輕10歲」、「都快小學畢業了」、「還沒見過母乳可以傳承」、「做成酸奶就搞定了」。另外，也有內行的網友分享「特殊用途」，「其實可以做成母乳皂，拿去泡澡，要記得不能食用」、「可以做母乳手工皂」、「泡澡用掉了啦！擦身上傷口」、「我有102年做的母乳手工皂，留到現在」、「建議可以做成手工皂，完全不會浪費」。（編輯：許智超）