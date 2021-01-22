百元火鍋根本超好賺？老闆揭開「成本真相」：慘到被壓垮
編輯中心/綜合報導
2021-01-22 11:26:39
台灣人一年四季愛吃火鍋，其中百元小火鍋不僅會提供免費白飯、飲料等，還因快速且價格低的特點，吸引不少民眾前往消費。不過，就有網友好奇提問百元小火鍋的成本真相，就引來火鍋店老闆跳出來揭開答案。
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己到某間平價百元小火鍋店面享用時，店內就提供吃到飽的白飯、鍋燒意麵、王子麵，甚至還有冰淇淋、咖啡、飲料和爆米花。雖然食材琳瑯滿目，卻讓他好奇「在外面分開買都超過這個價錢，味道倒是普通，吃粗飽的，但是滿滿東西，這樣到底成本在哪裡？」問題一曝光，隨即引來許多網友討論，「魚漿製品火鍋料金針菇豬血糕等，都超便宜阿」、「最貴的是青菜吧！工廠出來的食物都是秤斤秤兩賣」、「肉大概3、4片，高麗菜一顆可以分5、6鍋用，剩下一些火鍋料，成本很低的」。
其中就有過來人揭開真相，直言「食材差不多4、50，以前家裡開過」、「火鍋的食材成本大概3-4成，以餐飲業來說算略高的，人事成本比較難控制，因為夏天冬天落差大，一般小店家都老闆掌廚…」。不過，有不少網友認為店家雖能以大量進貨方式壓低成本，但「店租」才是最重要的關鍵，「最貴的都是店租，不管什麼行業都一樣」、「最貴是店租吧」，甚至有老闆透露「自己就做這類生意的，成本大概50-60，主要成本是店租，翻桌率不夠高，就會慘到被店租壓垮倒掉，我說的50-60是包含你說的這些，如果外帶只看鍋成本40-50」。（編輯：陳雅雲）