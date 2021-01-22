鄰居衣曬2禮拜不收！抖出「傻眼理由」 她無奈：很缺德
編輯中心/綜合報導
2021-01-22 11:29:16
現代都市人大多住在公寓或大樓，鄰居之間難免會因生活習慣不同而發生衝突，如何妥善地與鄰居相處，成為一大課題。就有位女網友抱怨，鄰居的衣服在公用晾衣處曬了2個禮拜都不收，影響到其他人曬衣服的權益，留紙條提醒對方後，鄰居竟然半夜上門理論，更扯出「傻眼理由」強行解釋，讓女網友大嘆「很缺德！」
有位女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，透露自己目前在外租套房住，6間房間共用一間洗衣間。但有位鄰居A女，卻把自己的衣服曬在曬衣間1、2個禮拜了還不收回，害其他人沒地方曬衣，於是原PO留紙條提醒對方記得收衣服。想不到一個月之後，A女在半夜12點時突然上門理論，質問原PO是不是曾貼紙條給她，接著便解釋自己的衣服「是羽絨衣，所以很難乾，而且我是生過小孩、離過婚、現在一個人住，沒有家，能不能將心比心？」
原PO傻眼表示，「可是妳晾了1、2個禮拜了欸」，但A女還是跳針強調自己離過婚、一個人住，要原PO將心比心，然後就直接走掉。原PO直言自己滿頭問號，「影響到別人了，憑什麼還要我體諒她」，更指出A女如果只晾一兩件就算了，但卻晾了一大堆，何況明明就已經乾了。而且挑半夜上門理論，也讓原PO氣得直呼「要吵不會早上跟我吵是嗎？半夜按別人門鈴很缺德欸？」
文章一出引發熱議，網友紛紛在底下留言回覆說，「少拿離婚、單親當沒禮貌，沒家教的藉口，明明就是自己沒水準」、「將心比心是這樣用的嗎」、「羽絨再怎麼難乾，一般2～3天也就夠了吧」、「所以生過小孩＋離過婚＋沒有家自己住，就可以把曬衣空間當私用哦？奇葩」、「可憐之人必有可恨之處」。（編輯：倪浩軒）