看護暖幫阿婆搓手！見她送暖暖包淚崩 正能量結局網笑翻
編輯中心/綜合報導
2021-01-22 15:31:25
前陣子受到強烈冷空氣影響，不少人都會準備許多保暖物品，其中暖暖包因其攜帶方便。近日，就有網友去看醫生時，看到一位看護從頭到尾都沒滑手機，一直抓著阿婆的手幫忙取暖，讓她看了相當暖心，便拿一個暖暖包給看護，沒想到對方卻當場掉眼淚，真相也讓網友們全笑翻。
原PO在《爆怨公社》表示，今天去看感冒的時候，看到阿婆身邊有個外籍看護相當有心，不但沒有從頭到尾滑手機，還抓著阿婆的手，雙手不斷的搓著想幫忙取暖，並一邊用台語問阿婆「還會冷嗎？」阿婆卻還是說很冷，不過護理師有幫忙量體溫，阿婆並沒有在發燒。原PO這時突然想到，機車裡剛好還有暖暖包，於是就拿了一個給看護，還貼心地用手機翻譯說「暖暖包是要給阿婆用的」，結果看護卻哭出來了，嚇得她不知所措，急忙問看護怎麼了？沒想到對方竟拿出手機裡的照片「說我長得很像她媽媽，所以她看到我就想哭，她想家了」，讓原PO忍不住笑虧「原來我長得像菲律賓人」。許多網友也紛紛回應，「什麼啦，這什麼鬼結局」、「本來很感動，看到最後一句，只想說，把眼淚還來」、「一定是妳太暖了，才讓離鄉背井的她有那種感覺」、「傻眼，眼淚鼻涕直接吸回去」、「看完真的是會笑死欸」、「抽來擦眼淚的衛生紙只好再塞回去了」、「對不起，我看到最後大笑了」、「還以為有洋蔥，被騙了」。（編輯：許智超）