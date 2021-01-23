NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

來台九年俄羅斯家庭曝心聲　台灣「這點」真的無法習慣

The China Post/綜合報導

2021-01-23 23:30:00

來自阿根廷的YouTuber Daniel採訪來台九年的俄羅斯家庭。(圖|翻攝自影片)
▲來自阿根廷的YouTuber Daniel採訪來台九年的俄羅斯家庭。(圖|翻攝自影片)
The China Post報導，Youtuber捷皓(Daniel Flash)與鳳梨妹 (Alina Kamalova)近日訪問到待在台灣長達九年的俄羅斯家庭，了解他們對台灣這塊土地有什麼看法、有哪一點不管住多久都難以習慣。
我是廣告 請繼續往下閱讀
捷皓和鳳梨妹，一位來自阿根廷、一位則來自俄羅斯，共同創立頻道Daniel Flash 捷晧 & 鳳梨妹，從台灣、吉爾吉斯、阿根廷的角度來看世界。  
影片中，鳳梨妹表示，她是從Instagram連絡上在台俄羅斯家庭，而媽媽Vera、大女兒Nadia、二女兒Taya、以及小兒子Philipp也熱情接受訪問，分享九年下來對台灣的生活觀察。  

就讀小學三年級的Nadia訪談過程以一口流利中文回答，表示「很喜歡這邊，因為這裡很多很有趣的地方。」  她尤其喜歡台灣的公園，因為這裡的公園比莫斯科還要大。從小在台灣出生的Nadia會說三種語言，中文、俄羅斯文、英文，平時在家也會用三種語言和家人溝通。  

至於媽媽Vera則是對台灣便利性讚譽有加。「開車30分鐘就可以到達海邊，就算住在市中心也可以去健行爬山，真的很棒！」  

她尤其熱愛海邊，對於幾乎每個周末都會去海邊的她來說，台灣是個天堂。  

Vera直呼：「想不到其他如此便利的城市了。」  除此之外，Vera也很喜歡台灣的氣候，並點出台灣人都很友善，且非常樂意幫助他人。  

問及台灣有哪方面可以改善，Vera想了一下，娓娓說道：「或許是這裡的學校制度吧。台灣學校給學生的功課太多，小孩必須背很多字詞，還有很多考試。」  

 

觀看完整影片

Daniel Instagram  | Alina Instagram| Vera Instagram

關鍵字

NOW民調中心

過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

繼續作答
誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

部桃確診人數持續增加中，您會不會擔心疫情再擴大？

擔心
不擔心
74.29%25.71%
2021-01-20-2021-01-26

罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？

不會
61.49%38.51%
2021-01-19-2021-01-25
即時
推薦閱讀