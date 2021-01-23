來台九年俄羅斯家庭曝心聲 台灣「這點」真的無法習慣
The China Post/綜合報導
2021-01-23 23:30:00
The China Post報導，Youtuber捷皓(Daniel Flash)與鳳梨妹 (Alina Kamalova)近日訪問到待在台灣長達九年的俄羅斯家庭，了解他們對台灣這塊土地有什麼看法、有哪一點不管住多久都難以習慣。
捷皓和鳳梨妹，一位來自阿根廷、一位則來自俄羅斯，共同創立頻道Daniel Flash 捷晧 & 鳳梨妹，從台灣、吉爾吉斯、阿根廷的角度來看世界。 影片中，鳳梨妹表示，她是從Instagram連絡上在台俄羅斯家庭，而媽媽Vera、大女兒Nadia、二女兒Taya、以及小兒子Philipp也熱情接受訪問，分享九年下來對台灣的生活觀察。
就讀小學三年級的Nadia訪談過程以一口流利中文回答，表示「很喜歡這邊，因為這裡很多很有趣的地方。」 她尤其喜歡台灣的公園，因為這裡的公園比莫斯科還要大。從小在台灣出生的Nadia會說三種語言，中文、俄羅斯文、英文，平時在家也會用三種語言和家人溝通。
至於媽媽Vera則是對台灣便利性讚譽有加。「開車30分鐘就可以到達海邊，就算住在市中心也可以去健行爬山，真的很棒！」
她尤其熱愛海邊，對於幾乎每個周末都會去海邊的她來說，台灣是個天堂。
Vera直呼：「想不到其他如此便利的城市了。」 除此之外，Vera也很喜歡台灣的氣候，並點出台灣人都很友善，且非常樂意幫助他人。
問及台灣有哪方面可以改善，Vera想了一下，娓娓說道：「或許是這裡的學校制度吧。台灣學校給學生的功課太多，小孩必須背很多字詞，還有很多考試。」
觀看完整影片
Daniel Instagram | Alina Instagram| Vera Instagram