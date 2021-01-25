房市／中科強勁支撐 西屯買盤穩固
財經中心/綜合報導
2021-01-25 18:30:00
根據《大台中房市季報》，去（2020）年第三季西屯區交易件數破3000件，且成交總金額達911億，強占全市4分之1。專家分析，中科等商圈自住買盤一向強勁穩定，加上新建案交屋、七期移轉量增加，使西屯區交易爆量，成交金額也高。
《大台中房市季報》分析實價登錄資料，去年第三季台中市交易最熱區是北屯與西屯，兩區雙雙突破3000件交易門檻，顯見交易量能噴發；若以成交總金額來看，西屯區911億，占全市交易總額4分之1。另根據台中市地政局統計2012年至今每一季買賣移轉件數，西屯區去年第三季3479件是各季新高。該報告指出，因捷運綠線、COSTCO北台中店開幕，加上水湳經貿園區開發，無論是屋齡2年內新大樓，或是中古大樓、華廈與公寓，北屯和西屯的交易量都排在全市前三名，可見重大建設議題仍吸引不少購屋民眾靠攏。
信義房屋台中新光店店長楊曉芙進一步分析原因，首先，西屯區內中科等商圈自住剛性需求一向強勁，無論房市大環境好壞，首購族多鎖定總價900至1500萬、屋齡15年左右、3房附車位物件，部分換屋族預算則能提高至2000至3000萬，穩撐當地買氣；其次，第三季有建案陸續交屋，由於量體大，也是帶動西屯區交易量的原因。除此之外，楊曉芙也觀察到，七期多4000萬以上高總價物件，去年以來因市場資金充裕，且高資產客戶無法出國，基於配置資產、手上資金太多等因素，使七期的移轉量有所提升。