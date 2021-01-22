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新襪子沒穿幾次「起毛球又破洞」？專家曝1解方：差超多

編輯中心/綜合報導

2021-01-22 19:41:22

▲不少人都曾在日常生活中，遇到剛買的新襪子，沒穿幾次就突然破洞、起毛球等等問題。（圖／翻攝Pexels）
▲不少人都曾在日常生活中，遇到剛買的新襪子，沒穿幾次就突然破洞、起毛球等等問題。（圖／翻攝Pexels）
不少人都曾在日常生活中，遇到剛買的新襪子，沒穿幾次就突然破洞、起毛球等等問題，甚至附著在上頭的意味不管怎麼洗也洗不掉。對此，就有專家解釋背後原理，並給出「解決方式」。
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日前日本NHK有生活類型節目《ガッテン！》邀請到橫濱國立大學生活科學教授大矢勝，分享保養襪子的訣竅與重點，大矢勝解釋，「襪子發臭此常見困擾，起因多半為平時洗襪子時，髒汙容易殘留在內側，往往只洗到表面，就會讓內側髒汙越積越多，導致細菌持續孳生，成為襪子發臭無法解決的主因」。
▲將「襪子翻面清洗」就是最好避免破洞、起毛球及異味殘留的最好方式。（示意圖／翻攝pixabay）
▲將「襪子翻面清洗」就是最好避免破洞、起毛球及異味殘留的最好方式。（示意圖／翻攝pixabay）
此外，大矢勝也實際研究比較「2周時間，分別用正面洗和反面洗襪子」，結果顯示用正面洗的襪子蛋白質汙垢殘留多出3倍。另外他也發現，翻過來洗能延長襪子壽命，因為襪子內側的纖維多半用「聚酯纖維」製成，和外側的「天然纖維、棉等」等材質相較，更耐操、耐洗，因此反面洗襪子才不易破洞、起毛球。
節目組也實際測試，並將時間延長至半年時間，結果發現同樣材質的一雙襪子，翻反面洗的那組明顯沒有退色、起毛球等問題產生，因此將「襪子翻面清洗」，就是保護襪子的最佳解方。（編輯：潘毅）
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