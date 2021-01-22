台灣的市容又舊又亂？日本歐吉桑：「內在」才是最大魅力

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日本人的歐吉桑解釋，「我住在台灣8年，這8年當中遇到很多不好、不愉快的事情。但是連一次都沒有對台灣失望的。就算一瞬間抱著失望的情緒，但是過了幾秒後，我要馬上考慮我怎麼做才能改善狀況的事情。例如在136赤崁頂看到了很多垃圾，一看到就有點失望，但是過了幾秒後我再開始找解決的方法」。
「我跟這日本女生的最大的差異就是對台灣的尊重的」日本人的歐吉桑也吐露真情的說：「台灣不好看、很舊的房子不少，這是事實。但台灣房子裡面有溫暖的家庭也是事實，雖然的確是台灣市容不比日本，但是市容裡面的內部家庭，才有台灣的魅力跟美麗」。
日本人的歐吉桑最後也說，「日本的市容是真的很好看，但是不會給我活著的感覺。讓我覺得自己簡直像機械城市中的齒輪的感覺。所以我比較喜歡台灣的市容，也很吸引我」。
貼文曝光後也再度引發討論，不少台灣人也紛紛回應，「感覺很合理，畢竟每個人都有自己在意的點」、「我也因為市容交通，而喜歡去日本旅遊，但也就僅限旅遊而已」、「日本的市容是建立在每個月包含在房租裡的修繕費用還有超高額的住民稅，要台灣人掏錢來維護市容是很困難的」、「但我身為台灣人，也都受不了市容的樣貌，更何況外國人」。（編輯：潘毅）