女喊國營難考！男友「陪考一年」下場慘　全場看榜單秒懂

不少人出社會希望能夠有一份穩定、薪資福利又有保障的工作，也因此國營事業就成為了不少民眾的目標。儘管每年應考人數眾多、名額又有限，依舊吸引許多台灣人年年報名招考。不過對此就有一對情侶決定報考同類組國營招考，不料結果出爐男方因為筆試成績高長年苦讀的女友0.1分導致女友落榜，下場曝光後也掀起眾人討論。

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「真的有那麼難考嗎？ 」，這名男網友在臉書《靠北女友my girl》提到，女友因為長年邊工作邊苦讀準備國考，卻長年落榜相當沮喪，原PO也納悶表示「全選擇題的測驗，有那麼難考嗎？是不是準備方法不對？」，女友當下則不滿回嗆「要不然你來考啊！」，兩人因此決定一起互相督促，甚至報考同一類組國營招考。

▲女友長年國考不上，男網友決定陪她一起苦讀考看看。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

沒想到結果出爐後，原PO尷尬的表示自己考上筆試和複試，筆試成績雖然吊車尾剛剛好壓線，但卻剛好超過女友0.1分害她直接落榜。得知消息後的女友情緒也相當崩潰，更反過頭痛罵男友「害我落榜你開心了吧！」，對此原PO只能默默抱怨「叫我去考的是妳，現在怪我去考試害妳落榜的也是妳，話都是妳在說」。

文章曝光後，不少準備過國考的網友也紛紛表示「0.1分就好幾個人落榜了餒」、「考試只有上榜和落榜而已，沒有差一點點的」、「這是勸退文嗎」、「幫QQ」，不過也有網友就反諷「好了別幻想了」、「還是回去乖乖念書吧！」。

事實上，經濟部於本月20日已公告四大國營事業徵才複試名單，包括台電、台糖、台水及台灣中油公司，將聯合招考945名員工，起薪自3萬6千元至3萬9千元不等，詳細名單於甄試網站正式公告。（編輯：楊智傑）