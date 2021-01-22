父母欠債跑路！直播主家中病亡 「生前願望」讓萬人淚崩
編輯中心/綜合報導
2021-01-22 21:36:39｜2021-01-22 21:40:18
在網路發達的現代，「直播主、網紅」也成為不少人嚮往的職業。不過就有一名大陸直播主，日前被發現病死家中，他的「生前願望」曝光後，立刻引發眾多網友不捨。
據《上游新聞》報導，有知情人士指出，這名大陸Vtuber「墨茶Official」的家境清貧，奶奶也生病，父母又欠債跑路，剩下他一人高中輟學，爺爺留下的房子也被父親拿走，而墨茶打工餬口又遇到黑心公司，身體狀況日漸下滑，讓他沒有辦法繼續做體力活賺錢，只能靠著網友資助的設備成為遊戲直播主。不過在這個網紅氾濫的時代，墨茶並沒有成功嚐到成名的滋味，當時出道三個多月，才累積的100個粉絲，不過他仍保持樂觀「這是好的開始」。沒想到去年六月墨茶突然發現鼻子上長了腫瘤，才切除卻又雪上加霜發現罹患糖尿病，他身上早已沒錢能接受治療，最終因酮症酸中毒在租屋處內過世。
消息曝光後，眾多陸網友也湧進「墨茶Official」的微博悼念，他的發文內容也被一一截圖，包含生前最後的「微小願望」就是想吃草莓「我老想吃草莓了，最近被病折磨的吃什麼吐什麼，然後特别特别想吃草莓……可惜草莓太貴了」，跨年時也在病床上度過。對此，陸媒《鳳凰網》也向四川涼山州會理縣相關部門求證，對方也證實確有其事，據悉「墨茶」是在1月10日左右去世的，由房東發現後通知家屬，遺體目前已經火化。（編輯：潘毅）