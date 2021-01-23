NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

「觀看數剩下10萬」！一堆百萬YouTuber殞落　內行曝真相

編輯中心/綜合報導

2021-01-23 00:24:22

▲年僅9歲的萊恩卡吉（Ryan Kaji）連續3年奪得全球進帳最多的YouTuber第一名。（示意圖／取自unsplash）
▲近年來網路逐漸取代有線電視，其中YouTube更是最多人使用的平台。（示意圖／取自unsplash）
由於智慧型手機的普及，近年來網路逐漸取代有線電視，成為民眾主流觀賞的媒體，其中YouTube更是最多人使用的平台。不過就有網友發現，近期台灣不少訂閱數破百萬的YouTuber，影片觀看數以往要少上數倍，隨後也有內行人揭開流量「殞落的關鍵」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
最近有網友在論壇《Dcard》上分享近期觀察，「有很多百萬訂閱數的youtuber，現在觀看次數都少的可憐」，他也附上手機截圖，發現其中不乏許多突破百萬訂閱的知名YouTuber，近期的新影片觀看人數卻只有10萬出頭。
▲不少人認為內容與演算法，讓眾多知名YouTuber點閱率逐漸殞落。（圖／翻攝《Dcard》）
▲不少人認為內容與演算法，讓眾多知名YouTuber點閱率逐漸殞落。（圖／翻攝《Dcard》）
貼文一出後，立刻有不少粉絲感嘆回應，「不改變就是會膩啊，例如joeman就是有創新才會高點閱率」、「影片風格已經不是我們喜歡看的，畢竟以前也都看膩了」、「創作者雨後春筍的出來，但台灣市場就是只有這樣」、「內容不吸引人才是流量低的原因吧」。
另外也有內行人解析這些知名YouTuber點閱率「殞落的關鍵」，「說真的，演算法也影響很多，而且整體來說YT流量都轉移到其他平台，我認為這樣比較意義真的不大」、「百萬youtuber現在的流量真的少的可憐，新興創作者增加瓜分之前那些創作者的市場，當大家每天使用YouTube的時間相同卻有更多選擇時，沒有特別的頻道風格通常點閱數就慘不忍睹」、「我相信演算法或多或少真有影響到流量，但某些youtuber總是會直接把責任歸咎到演算法上，而不是去正視自己的影片內容」。（編輯：潘毅）
關鍵字

NOW民調中心

過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

繼續作答
誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

部桃確診人數持續增加中，您會不會擔心疫情再擴大？

擔心
不擔心
83.12%16.88%
2021-01-20-2021-01-26

罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？

不會
57.67%42.33%
2021-01-19-2021-01-25
即時
推薦閱讀