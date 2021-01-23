「觀看數剩下10萬」！一堆百萬YouTuber殞落 內行曝真相
編輯中心/綜合報導
2021-01-23 00:24:22
由於智慧型手機的普及，近年來網路逐漸取代有線電視，成為民眾主流觀賞的媒體，其中YouTube更是最多人使用的平台。不過就有網友發現，近期台灣不少訂閱數破百萬的YouTuber，影片觀看數以往要少上數倍，隨後也有內行人揭開流量「殞落的關鍵」。
最近有網友在論壇《Dcard》上分享近期觀察，「有很多百萬訂閱數的youtuber，現在觀看次數都少的可憐」，他也附上手機截圖，發現其中不乏許多突破百萬訂閱的知名YouTuber，近期的新影片觀看人數卻只有10萬出頭。貼文一出後，立刻有不少粉絲感嘆回應，「不改變就是會膩啊，例如joeman就是有創新才會高點閱率」、「影片風格已經不是我們喜歡看的，畢竟以前也都看膩了」、「創作者雨後春筍的出來，但台灣市場就是只有這樣」、「內容不吸引人才是流量低的原因吧」。另外也有內行人解析這些知名YouTuber點閱率「殞落的關鍵」，「說真的，演算法也影響很多，而且整體來說YT流量都轉移到其他平台，我認為這樣比較意義真的不大」、「百萬youtuber現在的流量真的少的可憐，新興創作者增加瓜分之前那些創作者的市場，當大家每天使用YouTube的時間相同卻有更多選擇時，沒有特別的頻道風格通常點閱數就慘不忍睹」、「我相信演算法或多或少真有影響到流量，但某些youtuber總是會直接把責任歸咎到演算法上，而不是去正視自己的影片內容」。（編輯：潘毅）