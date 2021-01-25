爆衝5000人要隔離！「防疫保單」猛擺路邊攤 網爆5地點
編輯中心/綜合報導
2021-01-25 07:21:57
受到部桃醫院群聚感染影響，近日保險公司推出的「防疫保單」大賣，不少業務員接電話接到手軟，而台灣產險日前也宣布「綜合評估公司風險胃納程度及被保險人權益」，決議今（25）日下午5時起停止受理防疫保單新申請。對此，就有網友分享「防疫保單」直接擺起路邊攤服務民眾，貼文引發熱議。
一名網友在「我是內湖人」臉書社團貼文表示「防疫保單就要截止了！24日聽說下午會有人到內湖三軍總醫院附近擺攤，幫忙民眾投保、收件，需要的人可以去看看」。而貼文一出，不少網友紛紛激動喊「電話都打不進去，來去看看」、「+1，想投保」、「還有其他地方嗎？想保」、「還有沒有其他地方」；而也有不少保險經紀人也持續留言表示「北車麥當勞也有」、「捷運西湖站也有擺攤喔」、「三總急診室附近的超商也有」、「北車麥當勞可以看看」、「捷運文德站也有擺攤」。
而對於「防疫保單」熱賣，台灣產險透露，由於防疫保單目前銷售量，已快達到公司設定的風險累積額度，為免影響其他保戶權益及兼顧風險控管，決定於1月25日下午5時起停止受理防疫保單新申請。（編輯：張嘉哲）
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