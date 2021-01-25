生薑到底該不該「去皮」？吃錯前功盡棄　功效完全相反

冬天時來杯熱熱的薑茶，最能袪寒暖身了！由於薑含有薑辣素，能使身體發熱，不僅是吃生冷食物時最好的調味料，它的辛香氣味更能去除海鮮腥味，是十分萬用的辛香料。而生薑到底該不該「去皮」呢？其實這也是一門學問，吃錯了便前功盡棄，因為「去皮」與「不去皮」的功效正好完全相反。

我是廣告 請繼續往下閱讀

農委會表示，薑的原產地是印度、東南亞，在台灣幾乎是家家戶戶都必備的。而市場上會賣老薑和嫩薑，究竟有什麼差別？其實，只是採收期不同而已。一般種植後4到5個月便採收的是嫩薑，盛產期是5到8月，外型淡黃色，尾端有淡淡的紫紅色的鱗片葉，皮薄纖維細、辣度低又多汁，適合切成薑絲生食或醃製；生長期10個月以上才稱為老薑，也叫薑母，外觀深褐色，纖維粗硬而少汁，常用來爆香煮薑母鴫、麻油雞，11月起老薑才逐漸上市。

▲生薑到底該不該「去皮」？吃錯了便前功盡棄，因為「去皮」與「不去皮」的功效正好完全相反。（圖／取自pixabay）

而我們為什麼說「薑是老的辣」？農委會則解釋，因為老薑的薑辣素比嫩薑更高。台灣嫩薑栽培以宜蘭、南投為主，老薑則在台東、嘉義、雲林、花蓮較多，採收期、風味與口感介於兩者之間的就是中薑或粉薑，很適合料理入菜。兩種薑的營養成分會略有差異但影響不大，鉀、鈣、鎂、磷及維生素A含量都不少，老薑則比嫩薑多了葉酸。

至於薑到底要不要去皮？農委會指出，植物的皮與肉基本都有相對調和的效果，薑肉熱、薑皮涼，如果需要發汗就去皮，正常食用可以連皮吃。另外，在買薑時有一點要特別注意，「有些生薑看起來特別光鮮亮麗，有可能是用硫黃燻製過，可以聞聞有沒有刺激異味，而且生薑表皮是淺黃水嫩的，如果薑皮容易剝落，就代表品質不佳。」（編輯：許苡晴）