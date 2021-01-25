用外送點34瓶飲料！5樓妹一看窗外嚇壞 眾愣：真不爽了
編輯中心/綜合報導
2021-01-25 13:42:53
外送平台近幾年崛起，民眾只要在家用APP點餐，美味佳餚就會送上門，而平台也不只跟餐廳合作，近幾年越來越多生鮮雜貨的店家也跟進合作。近日，就有網友分享自己用外送平台點了「34瓶飲料」，沒想到等外送員抵達後，一開窗戶卻讓她非常傻眼，貼文引發熱議。
原PO在「爆廢公社二館」貼文指出「剛剛發生超無言事件，我買了一堆飲料，我也承認是我自己懶惰出門就叫了外送，可是呢，我也不是那種堅持一定要他們送上五樓的人，如果一句不方便，我也是下樓取餐」。「但是，這張單的外送員，根本沒打給我，第二，他在我餐點袋子裡面吐了自己的口水，你們問我為什麼知道，因為我剛好看到地圖顯示快到了，我就打開窗戶往樓下看，就看見他提起我的袋子，然後呸了兩口口水，然後走上來，我當場沒給他難堪，但已經跟平台客訴。」貼文一出，網友紛紛回應「素質也太差了，很過分」、「外送員的不爽了＝＝點太多又在5F，不想做就不要做」、「一定要讓他停權，確定他有吐口水」、「我突然覺得我好客氣我最多訂四瓶鮮奶不超過4kg」、「有時候真的有點不敢訂外送就是這樣」、「現在什麼時期，還吐口水，我真的暈倒」、「真的是每一個行業都有老鼠屎」。（編輯：張嘉哲）