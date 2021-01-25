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不戴口罩硬闖全聯！女店員霸氣「3句擊落」　婦人尷尬了

編輯中心/綜合報導

2021-01-25 16:18:08

▲一名男網友日前逛全聯時，發現竟然有賣石二鍋的神級配料「芋香貢丸」，價格更是比店內單點的便宜快一半，讓大批網友暴動了。（圖／讀者提供）
▲一名婦人堅持不戴口罩闖入全聯，店員機智「3句話」反擊，才讓該名婦人乖乖戴上口罩。（示意圖／讀者提供）
衛生福利部桃園醫院群聚感染擴大，中央流行疫情指揮中心昨（24）日晚間臨時召開記者會，宣布將有近5000人需要居家隔離，引發民眾高度關注。不過，今凌晨一名女網友在臉書社團《全聯消費經驗老實說》表示，在全聯目睹一名婦人堅持不戴口罩闖入，甚至嬉笑回應「一下下而已啦！」店員機智「3句話」反擊，才讓該名婦人乖乖戴上口罩。
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原PO表示，晚上去全聯買海鮮，結帳時就聽到一位全聯女店員苦勸顧客戴上口罩，聲音大到櫃台結帳的大家都聽到了：「請妳戴上口罩，妳如果沒有口罩不能進來喔！看看妳身上有沒有」，豈料該婦人竟笑笑回應「我以為發生什麼事勒，原來是口罩喔」，並稱「我只是進來等我的貨，一下下而已啦！」
▲一名婦人堅持不戴口罩闖入全聯，店員機智「3句話」反擊，才讓該名婦人乖乖戴上口罩。（圖／記者李春台攝,
▲一名婦人堅持不戴口罩闖入全聯，店員機智「3句話」反擊，才讓該名婦人乖乖戴上口罩。（圖／記者李春台攝, 2020.09.24）
這位女店員依舊非常盡責的說「這不是一下下的問題，妳進來這就是一個空間，請妳戴上口罩才能進來」，一番話讓婦人尷尬不已，最後才自討沒趣的將口罩戴上。原PO目睹整個過程後，大讚「我差點幫工作人員的魄力拍手」，強調「疫情全民有責啊！不懂依照規定很難嗎？雖然南部疫情沒有那麼嚴重，但還是要戴上喔」。

貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「有帶口罩、不戴口罩是什麼概念？」「台灣很小，疫情是不分北中南的！口罩要戴好！」「就有這種自私的人，大家都乖乖戴口罩，她憑什麼不戴？」「身上真的沒口罩就算了，有還不拿出來戴」、「很盡責值得獎勵」、「什麼跟什麼啊」、「細菌沒在管你一下下」。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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