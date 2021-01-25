不戴口罩硬闖全聯！女店員霸氣「3句擊落」 婦人尷尬了
編輯中心/綜合報導
2021-01-25 16:18:08
衛生福利部桃園醫院群聚感染擴大，中央流行疫情指揮中心昨（24）日晚間臨時召開記者會，宣布將有近5000人需要居家隔離，引發民眾高度關注。不過，今凌晨一名女網友在臉書社團《全聯消費經驗老實說》表示，在全聯目睹一名婦人堅持不戴口罩闖入，甚至嬉笑回應「一下下而已啦！」店員機智「3句話」反擊，才讓該名婦人乖乖戴上口罩。
原PO表示，晚上去全聯買海鮮，結帳時就聽到一位全聯女店員苦勸顧客戴上口罩，聲音大到櫃台結帳的大家都聽到了：「請妳戴上口罩，妳如果沒有口罩不能進來喔！看看妳身上有沒有」，豈料該婦人竟笑笑回應「我以為發生什麼事勒，原來是口罩喔」，並稱「我只是進來等我的貨，一下下而已啦！」這位女店員依舊非常盡責的說「這不是一下下的問題，妳進來這就是一個空間，請妳戴上口罩才能進來」，一番話讓婦人尷尬不已，最後才自討沒趣的將口罩戴上。原PO目睹整個過程後，大讚「我差點幫工作人員的魄力拍手」，強調「疫情全民有責啊！不懂依照規定很難嗎？雖然南部疫情沒有那麼嚴重，但還是要戴上喔」。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「有帶口罩、不戴口罩是什麼概念？」「台灣很小，疫情是不分北中南的！口罩要戴好！」「就有這種自私的人，大家都乖乖戴口罩，她憑什麼不戴？」「身上真的沒口罩就算了，有還不拿出來戴」、「很盡責值得獎勵」、「什麼跟什麼啊」、「細菌沒在管你一下下」。（編輯：賴詠璿）
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