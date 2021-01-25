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背生僻字讀音有何用處？內行曝「隱藏途徑」：幫助滿大的

編輯中心/綜合報導

2021-01-25 17:44:36

▲有網友好奇，國文課背一堆生僻字讀音對人生什麼幫助？（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友好奇，國文課背一堆生僻字讀音對人生什麼幫助？（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
110 年大學學測國文科試題曝光，而第一題就考字音辨讀，冷門的詞彙讀音讓許多考生直呼太難。對此，就有網友質疑，生僻字讀音分數一直都佔不小比例，但教學生這些用不到的冷門詞彙，究竟對台灣社會有什麼幫助？貼文一出，也引起網友的熱烈討論。
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原PO在《PTT》表示，自己已經脫離國文課10幾年了，最近回憶起過去的國文考試，發現生僻字讀音分數佔不小比例，由於他很不會背讀音，所以每次都只能用猜的，這讓他好奇詢問，「究竟我們國文教育花那麼多時間，教育學生背下這輩子不會用到的冷門字，究竟對台灣社會有什麼幫助？」  
▲有內行的網友透露，其實留美要考的GRE，都會出現一堆生硬冷僻的字彙。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲有內行的網友透露，其實留美要考的GRE，都會出現一堆生硬冷僻的字彙。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
許多網友看完都認同原PO的想法，「說真的，我也不懂意義在哪」、「沒有，增加考試鑑別度而已」、「背誦經典古文勉強還算得上有一點點用處，學冷僻字就真的不知道有什麼意義」、「我也覺得沒有任何幫助」、「不如教如何欣賞當代文學作品」、「支持廢除無聊教育」、「只是考試用的吧」。
不過，也有人說「難才有鑑別度，就是篩選人才的過程而已」、「幫助眾多中文系就業吧」、「比別人多得幾分，這幫助不大嗎」。另外，還有內行的網友透露， 「GRE（Graduate Record Examination）其實不少字都有在期刊論文出現」、「留美要考的GRE也是一堆生硬冷僻的字彙」、「都是GRE學界在用，如果要幫助滿大的」。（編輯：許智超）
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