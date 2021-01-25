大牌主持人參加婚宴！4口到場「只包1千6」 暗黑內幕曝
編輯中心/綜合報導
2021-01-25 17:40:41
結婚禮金該包多少，一直是人們茶餘飯後的熱門話題。作家黃大米日前就分享過去在電視台工作時，曾有年輕同事結婚，卻有一位大牌主持人一家四口全到現場，紅包禮金卻「只包1600元」，讓新娘看完超錯愕。隨後黃大米也分析其中緣由，也讓不少網友表示贊同。
黃大米日前在個人臉書發文，分享過去在電視台工作的小故事，「由於女記者都很年輕，工作不久後就結婚了，因次電視台的主管每年都會收到很多喜帖，紅包數量與支出都很可觀。然而，有一名大牌主持人每次受邀參加婚宴，都是一家四口全到，紅包卻只包1600元」。得知紅包禮金內部只有1600元，也讓婚宴主角新娘不禁錯愕「她賺這樣多，只包這樣？」消息也逐漸在公司內傳開，隨後邀請該主持人的新人也變少了。
不過黃大米後來思考後認為，「也怪不了這位大牌主持人只包一千六，因為，她都已經結婚多年，小孩也大了，未來怎樣也不可能跟女記者們要回紅包，因此包少一點，也就情有可原，且她是超大牌主持人耶，她肯到場就已經很給你面子了」。
至於「收入高的人，紅包禮金就會多包」？黃大米則笑著說「我認為不會耶，包多包少很多時候除了看收入外，更重要的是交情與這個人的個性，勤儉的人，會認為包一千六就很多了，紅包這個數學題，水非常的深」。不少網友看完過程後，紛紛認同回應，「這主持人聰明，一視同仁」、「這樣可以刻意減少不必要的紅包炸彈！高招」、「大牌主持人就是要打出口碑後別人不想丟炸彈」、「出席就夠給面子啦，還包紅包是賺到吧」、「大牌主持人要面對很多的紅包」。（編輯：潘毅）