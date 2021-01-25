桃醫護理師「整臉壓痕照」惹鼻酸！尪心疼喊：我以妳為榮

新冠肺炎（COVID-19）衛福部桃園醫院群聚案事件目前仍持續擴大，中央流行疫情指揮中心昨（24）日晚間更宣布，要擴大部桃相關的隔離對象，估計約5000人，而最辛苦的就屬守在第一線的醫護人員，尤其是部立桃園醫院的醫護人員們，承受的壓力更是外界無法想像的。
一名男網友在臉書提到，自己的太太是名醫護人員，而太太在去年新冠肺炎疫情最嚴重的時候，選擇回到職場，與團隊在第一線一起並肩作戰、對抗病毒。原PO也表示，「過去一年，看報導妳們承擔全國五分之一確診者，疑似的病患甚至數不清有多少，每個病患都要當成是確診戰戰兢兢，承受的壓力更是大家無法想像，但也因為有妳們守護著台灣，讓我們的疫情比世界各國都來得好，使我們得以正常的生活」。
「如今因為院內感染，當妳接到同事確診入住時，心情更是五味雜成，壓力輿論等前線士氣更是低迷，現在也因為要保護我們，去外地隔離」，他並附上太太身穿防護衣累趴在桌上的照片，臉上還有因為戴口罩時間太久所導致的口罩壓痕，讓他非常心疼，向老婆喊話「我會好好照顧兒子，不用擔心，妳也要照顧好自己，雨過總會天晴，一定會沒事的」。最後，原PO也在文末hashtag「老婆醫護人員我驕傲、我以妳為榮、平安健康、加油、挺醫護、勤洗手戴口罩」，貼文一出，網友們紛紛留言，「真的辛苦了！戴了一天口罩臉都勒成這樣、謝謝妳們默默的守護台灣、有妳們真好」、「感謝您們站在第一線守護台灣！」、「感恩無私的付出，上天會眷顧您們，祝福平安順利」、「謝謝你們，辛苦了」、「你們是台灣的守護天使，感恩再感恩」。（編輯：郭佩蓉）