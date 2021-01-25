桃醫護理師「整臉壓痕照」惹鼻酸！尪心疼喊：我以妳為榮

新冠肺炎（COVID-19）衛福部桃園醫院群聚案事件目前仍持續擴大，中央流行疫情指揮中心昨（24）日晚間更宣布，要擴大部桃相關的隔離對象，估計約5000人，而最辛苦的就屬守在第一線的醫護人員，尤其是部立桃園醫院的醫護人員們，承受的壓力更是外界無法想像的。

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一名男網友在臉書提到，自己的太太是名醫護人員，而太太在去年新冠肺炎疫情最嚴重的時候，選擇回到職場，與團隊在第一線一起並肩作戰、對抗病毒。

▲原PO的老婆是名醫護人員。（圖／原PO授權提供）

「如今因為院內感染，當妳接到同事確診入住時，心情更是五味雜成，壓力輿論等前線士氣更是低迷，現在也因為要保護我們，去外地隔離」，他並附上太太身穿防護衣累趴在桌上的照片，臉上還有因為戴口罩時間太久所導致的口罩壓痕，讓他非常心疼，向老婆喊話「我會好好照顧兒子，不用擔心，妳也要照顧好自己，雨過總會天晴，一定會沒事的」。