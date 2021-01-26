NOW早報／桃醫護理師「整臉壓痕照」惹鼻酸！尪心疼PO文

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一名男網友在臉書提到，自己的太太是名醫護人員，而太太在去年新冠肺炎疫情最嚴重的時候，選擇回到職場，與團隊在第一線一起並肩作戰、對抗病毒。「如今因為院內感染，當妳接到同事確診入住時，心情更是五味雜成，壓力輿論等前線士氣更是低迷，現在也因為要保護我們，去外地隔離」，他並附上太太身穿防護衣累趴在桌上的照片，臉上還有因為戴口罩時間太久所導致的口罩壓痕，讓他非常心疼，向老婆喊話「我會好好照顧兒子，不用擔心，妳也要照顧好自己，雨過總會天晴，一定會沒事的」。
今日天氣／白天回暖舒適 中南部日夜溫差大
昨（25）日東北季風減弱，氣溫逐漸回升，北臺灣及宜花地區高溫約２２至２４度，中南部及臺東地區高溫可達26、27度，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨
今（26）日白天與昨日類似，除了東半部地區及大臺北山區有些零星的雨勢以外，其餘地區大多可見陽光，高溫西半部地區24至26度，東半部22度、23度，晚起東北季風稍微增強，主要反應在水氣方面，大臺北地區及東半部地區雲量增多，開始有局部短暫雨出現，溫度反應上變化不大，中南部地區主要要留意的是日夜的溫差變化，日夜溫差可達10度以上，早出晚歸的朋友請適時增添衣物。
中職／壯壯投奔樂天被罵翻 兄弟啦啦隊給予祝福
樂天啦啦隊順利「吸收」女團長動感女神壯壯，她接下女團長任務，現正密集訓練中，不過壯壯過去是兄弟啦啦隊的身分，讓她的粉專與IG被大量留言瞬間灌爆。
壯壯身高165公分，體重48公斤，曾經在2017年至韓國出席世界棒球經典賽，擔任場邊啦啦隊「台灣隊長」，當時為中華隊帶啦啦隊替台灣加油，儼然女團長風範。
武漢封城滿1年！陸男星曬截圖 醫務人員曝遭噤聲
38歲的大陸男星袁弘因為演出陸劇《步步驚心》的十三阿哥胤祥，打開知名度，而他近來在微博曬出疫情防控通告的截圖，其中有自稱醫務人員的網友留言提到，被下達不能發表任何關於武漢封城的消息，引起討論。
出身武漢的袁弘在微博感嘆道：「一年了。這一年，我們都經歷了太多。大家的幫助、鼓勵，我們都沒有忘記。疫情還在繼續，大家繼續努力吧！」並附上一張上頭寫有「市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部通告」的截圖，內容提到自2020年1月23日10時起，當地的公車、地鐵、輪船、長途客運等全都要暫停運營，「無特殊原因，市民不要離開武漢，機場、火車站離和通道暫時關閉。」
台產防疫保單超熱賣 文件齊全契約26日生效
新冠肺炎疫情延燒，衛福部立桃園醫院群聚感染事件擴大，粗估有5000人得要居家隔離，讓防疫保單超級熱賣，其中又以台產的保單最受青睞。但為顧及服務品質，業者日前表示昨（25）日下午5點停止收件，但民眾抓緊時間一早就來排隊。台產指出，25日下午5點前排進隊伍的都會收件，若文件齊全，那麼今（26）日起保單就會生效。
迴轉壽司去哪吃才內行？老饕曝「殘酷真相」：問錯了吧
日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，近年來更有不少知名迴轉壽司品牌進駐台灣，吸引許多民眾前往朝聖。就有網友好奇「內行人吃迴轉壽司時，都會選擇吃什麼？」貼文曝光也引發討論，更有老饕揭露「殘酷真相」直言「問錯了吧」。
不過也有不少人就主題來討論，「鯛魚、干貝、甜蝦、花枝，讚讚讚讚」、「推壽司郎甜蝦軍艦」、「最愛鮮蝦三貫，赤蝦吃爆」、「炙燒鮭魚」、「覺得一条通還ok，也是連鎖店，不過至少是現點現做」。（編輯：王柏文）