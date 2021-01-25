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搶翻了！一堆人為拿10萬瘋買「防疫保單」　醫護嘆：糟糕

編輯中心/綜合報導

2021-01-25 23:06:35

▲面對國內新冠肺炎疫情升溫，台灣產物保險公司所推出的「防疫神單」也爆發申購潮，甚至出現超長排隊人龍，對此也有醫護感嘆直呼「很糟糕的選擇」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲面對國內新冠肺炎疫情升溫，台灣產物保險公司所推出的「防疫神單」也爆發申購潮，甚至出現超長排隊人龍，對此也有醫護感嘆直呼「很糟糕的選擇」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

新冠肺炎（COVID-19）衛福部桃園醫院群聚案事件目前仍持續擴大，中央流行疫情指揮中心24日晚間更宣布，要擴大部桃相關的隔離對象，估計約5000人受影響。而對於國內疫情升溫，台灣產物保險公司所推出的「防疫神單」也爆發申購潮，今（25）日更出現超長的排隊人龍，不過也有醫護感嘆「真的讓人很傻眼」。

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由醫護人員所組成的臉書粉專《MedPartner 美的好朋友》發文，表示「防疫保單大排長龍，其實可能只是反映了『人對於機率的評估能力其實不怎麼好』，當新聞一直報導、渲染疫情的同時，大家很容易就會高估自己會遇到確診者或被隔離的機率」。

《MedPartner 美的好朋友》也指出，「但其實你去過了確診者去過的店家，多數也是自主健康管理，沒辦法得到理賠，真正被隔離的機率其實很低。所以把這張保單當樂透買，說不定真的不如去買樂透」。

「但網路投保也就算了，一堆人排隊群聚去買保單，這真的讓人很傻眼...」，《MedPartner 美的好朋友》也在文末表示，「到底你買保險是為了一起分攤社會風險，還是想獲得理賠？如果是後者，那真的是對個人不太聰明，也對整個社會防疫很糟糕的選擇」。（編輯：郭佩蓉）

▲由醫護人員所組成的臉書粉專《MedPartner
▲由醫護人員所組成的臉書粉專《MedPartner 美的好朋友》發文全文。（圖／翻攝自《MedPartner 美的好朋友》）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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