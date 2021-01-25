新大樓沒天然氣！人妻憂「電磁爐」太耗電 眾曝致命關鍵
編輯中心/綜合報導
2021-01-25 23:18:22｜2021-01-25 23:42:40
近年來不少小坪數新建案逐漸捨棄天然氣管線，廚房改設「電磁爐」當作烹飪用具。不過就有人妻不禁疑惑「一家時常開伙，使用電磁爐是否會讓電費大增」，問題曝光後立刻也有過來人點出關鍵，「耗電王另有其物」。
一名人妻在臉書《買房知識家（Q你的A）》中發問，「近期看上一棟大樓，地點跟坪數很符合需求，但是唯一美中不足就是沒有天然氣，廚房是使用IH電磁爐，之後熱水器也只能用電熱水器，交屋後能不能用桶裝瓦斯就要看之後管委會規定」。她隨後也心生疑慮，「我們夫妻幾乎都會開伙，我很喜歡熬高湯，幾乎煎煮炒炸都會做，不知道耗電量會不會很高？使用IH電磁爐有沒有什麼問題？」
問題曝光後，不少住在相似大樓的過來人則點出致命關鍵，「IH爐已經可以處理各種做菜需求，優點其實比瓦斯爐多很多，唯一缺點就是停電時....它也廢了」、「IH只能用平底的鍋子，底部若是圓的都無法用」、「我租房子住了3年沒有瓦斯，而且算是少煮飯，偶爾也會熬個湯、甜點，真心說，電費很貴」、「對廚藝好的人來說，非常難用，差不多是拿電磁爐煮東西，沒辦法煮什麼高超的菜色」。另外也有人指出，其實在沒有瓦斯管線的房子中，耗電王另有其物，「沒有天然氣要用電熱水器，大的儲水很貴，小的瞬熱型冬天容易不夠力」、「沒有瓦斯，電熱水器才是吃電大怪獸，還比冷氣還可怕好幾倍」、「沒瓦斯管線，電費差很多喔，一年下來可以上萬，而且明火料理上還是有差的」。（編輯：潘毅）