推500元防疫保單遭拒！親戚互罵撕破臉　結局讓眾人笑瘋

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這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「沒買到500台產保單，親戚互罵，怎辦？」的文章表示，「那個500元防疫保單在上禮拜五有親戚在推，沒人買，結果桃園3000人後，原本沒買的親戚，今天中午要求一定要買到，結果今天超量單子根本填寫不完，負責保說太晚說了不能怪他」，原PO更接著說「結果兩個親戚就吵起來，還說今年過年不見面，以後也都不見面了，怎麼辦？」，最後的結局更讓原PO不甘心直言「這樣過年就少拿一包600塊的紅包耶」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
沒想到有網友們認為「沒拿到紅包的原PO超無辜」，笑翻表示「紅包才600，沒拿到可惜了」、「不然改成你個包10萬送給他們」，甚至更有人表示「是不會去現場排喔」、「叫親戚當天去現場排啊，大約一小時買到」、「你親戚人太好，這個一張沒賺多少，好心還要被雷親」。（編輯：王柏文）
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