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推500元防疫保單遭拒！親戚互罵撕破臉　結局讓眾人笑瘋

編輯中心/綜合報導

2021-01-26 06:30:53

▲有一名網友提問「什麼職業是結婚最不受歡迎的」，貼文一出，不少網友都直指「保險、直銷業務」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲推500元防疫保單遭拒！親戚互罵撕破臉，結局讓眾人笑瘋。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
衛福部部立桃園醫院的群聚感染擴大，中央流行疫情指揮中心於（24）日晚間臨時加開記者會，宣布即刻起擴大匡列約5000人居家隔離。而對於國內疫情升溫，台灣產物保險公司所推出的「防疫神單」也爆發申購潮，但近日卻有網友在網路上分享，親戚因購買防疫保單的問題而撕破臉，最後的結局也讓眾人笑瘋，引起熱議。
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▲對於國內疫情升溫，台灣產物保險公司所推出的「防疫神單」也爆發申購潮。（圖／記者林柏年攝）
▲對於國內疫情升溫，台灣產物保險公司所推出的「防疫神單」也爆發申購潮。（圖／記者林柏年攝）
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「沒買到500台產保單，親戚互罵，怎辦？」的文章表示，「那個500元防疫保單在上禮拜五有親戚在推，沒人買，結果桃園3000人後，原本沒買的親戚，今天中午要求一定要買到，結果今天超量單子根本填寫不完，負責保說太晚說了不能怪他」，原PO更接著說「結果兩個親戚就吵起來，還說今年過年不見面，以後也都不見面了，怎麼辦？」，最後的結局更讓原PO不甘心直言「這樣過年就少拿一包600塊的紅包耶」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
沒想到有網友們認為「沒拿到紅包的原PO超無辜」，笑翻表示「紅包才600，沒拿到可惜了」、「不然改成你個包10萬送給他們」，甚至更有人表示「是不會去現場排喔」、「叫親戚當天去現場排啊，大約一小時買到」、「你親戚人太好，這個一張沒賺多少，好心還要被雷親」。（編輯：王柏文）
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