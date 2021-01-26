防疫第一線！護理師淚吐「7大壓力」　長文揭真實黑暗面

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首先為「職業本身」，原PO說「護理師的職業本身可以說是不允許犯錯，所謂犯錯包括給錯藥、打錯針、掛錯點滴等等，犯錯不僅僅是病人受傷害，我們內心要承受的壓力也非同小可...除了擔心病人安危外，還要擔心業務過失，甚至業務過失致死等」，第二則是「學長姊制」，「學長姊有時候不只是摔板夾這樣簡單粗暴的方式對待你，你交班給她的時候百般刁難這種最常見不過，摔滑鼠、摔鍵盤，直接在護理站大聲質問你，好讓每個人都過來看好戲」，第三為「醫生」，原PO直言「不是所有醫生都想電視劇裡演的那樣美好」，當原PO請一位醫生開醫囑時，卻被那位醫師大吼，這讓原PO覺得非常委屈。
第四則是「醫院問題」，「有些醫院會有紓壓團體，讓新人們在上班時間到一個地方進行活動，目的是讓新人們可以相互安慰、相互依靠，你去紓壓團體的期間會有學姐cover你，但你沒寫完的紀錄，沒做完的治療、沒換完的管路傷口，回來還是在那裡」，這也讓原PO無奈感嘆「除非學姐很有愛幫你做了所有的care換完所有管路傷口，加上現在疫情期間，人力調動在所難免，但你能說不嗎？」而第五為「生理問題」，「白班、小夜、大夜，媽媽跟我說，這輪班跟家人朋友的相處時間少之外，你放假還不知道怎麼好好睡覺，日夜顛倒，月經本來就亂，現在更亂，口罩長期戴 痘痘真的免不了，還有久站帶來的靜脈曲張」。
第六則為「心理問題」，「誰能沒有犯過錯，但我們的職業不能輕易犯錯，病人跌倒、管路自拔這些都得算你頭上，即使你手拍護肘綁的再牢固，躁動的病人還是有辦法解開，家屬可能覺得跌倒沒事就好，管路拔了再on就好，但我們更怕病人摔的不輕，或是拔了就爆血或甚至直接走人的管路，每天活在提心吊膽中」，最後則是「社會眼光」，「這個社會對護理人員並不像對醫生那麼友善，常常把醫生當偶像一樣，醫生來查個房謝謝都不知道講了多少次，對我們常常卻很不客氣」，就算面對上述的各種壓力，原PO最後仍信心喊話「護理師們！大家加油」。
此篇文章一出，網友們看完後紛紛留言表示「你忘了說，我們被打叫要體諒病人，被人罵叫自己能力不足」、「真心覺得護理師很辛苦，尤其是一級戰區醫院的」、「只能說自己護理人員為難自己護理人，學姊挖洞給學妹跳，然後在那邊裝傻有這回事，自己是學姊就很了不起」、「活在地獄並不是因為工作很辛苦，而是做這行以為是在救人，但事實是看起來卻是讓病人受盡種種痛苦，最後卻仍然無能為力看著病人離開自己，這才最痛苦，最地獄」、「剛開刀住院出來，護理師們真的辛苦了！加油，謝謝妳們」。（編輯：王柏文）
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