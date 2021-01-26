影／重現經典台詞！盛竹如前往「貓狗收容所」做公益

文／台灣動物緊急救援小組

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「在這不絕於耳的狗叫聲背後，到底隱藏著什麼不為人知的秘密呢？」你沒聽錯！今年已高齡81歲的資深國寶級主播盛竹如，這次與動物保護團體「台灣動物緊急救援小組」合作，到南台灣的流浪貓狗收容園區拍攝公益宣傳短片，重現他在類戲劇中的經典台詞；這段影片1月初在網路播出，獲得廣大回響，不到1天已有超過15萬人次觀看；拍攝過程中盛竹如生平第一次被數百隻浪浪包圍也不害怕，網友讚他是「史上最強旁白哥」！

盛竹如曾擔任新聞主播，又投入類戲劇主持；他緩慢而沉穩、咬字清楚、口齒清晰的讀稿方式，再加上悠然又帶空靈的嗓音，成為他最經典的招牌，尤其「究竟…」、「就讓我們繼續看下去」等旁白，令人印象深刻；這次特別受台灣動物緊急救援小組邀約，合作拍攝關懷流浪貓狗公益宣傳短片。





台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，盛竹如熱心公益，拍攝當天不但一早就從台北南下，還生平第一次進入貓狗收容園區，被數百隻貓貓狗狗包圍，卻一點也不害怕；盛竹如讀稿功力一流，每個鏡頭都一次OK不NG，「果然寶刀未老」。





倪京台也說，拍攝過程中恰巧碰上大雨，但盛竹如非常敬業，要求不要暫停繼續拍攝；且他從頭到尾與大家閒話家常，最後還與台灣動物緊急救援小組攝影團隊合影留念，令大家印象深刻。



▲（圖／台灣動物緊急救援小組）





這次為了拍攝「貓狗聯合勸募平台」募糧短片，台灣動物緊急救援小組特別為盛竹如打造「毛小孩版」的經典台詞；包括「在這不絕於耳的狗叫聲背後，到底隱藏著什麼不為人知的秘密呢？」、「究竟，是命運無情的捉弄，還是人類貪婪的慾望在作祟，又或者是，是非善惡的因果循環？是事出有因，還是天意作弄？讓這群可憐的貓狗過著有一餐沒一餐的日子。」、「但，在冥冥之中，命運自有安排」等等，重現盛竹如在類戲劇中的經典台詞與風格。



▲（圖／台灣動物緊急救援小組）

台灣動物緊急救援小組所成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」為了讓全台灣無家可歸或在弱勢私人貓狗收容中心的的毛孩子過得溫飽，長期在網路上募集愛心、團購飼料進行助糧行動，目前每個月都固定捐出超過300萬元的飼料，分送全台逾120個弱勢貓狗收容園區，有近2萬隻貓狗受惠；這次與盛竹如合作拍攝公益短片，希望能募集更多飼料，讓弱勢的毛孩子在寒冬中溫飽過年。